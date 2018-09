PSG: Kylian Mbappe wird nach Schubser für drei Spiele gesperrt

Kylian Mbappe von Paris St. Germain wird wegen unsportlichen Verhaltens für drei Spiele gesperrt. Das gab der französische Verband am Mittwoch bekannnt.

Mbappe hatte beim 4:2-Sieg gegen Olympique Nimes die Rote Karte gesehen, nachdem er Gegenspieler Teji Savanier als Reaktion auf ein Foulspiel umgestoßen hatte.

PSG-Trainer Thomas Tuchel kann damit erst Ende September im Ligaspiel gegen Nizza auf den französischen Nationalstürmer zurückgreifen.

In drei Ligue-1-Partien gelangen Mbappe in dieser Saison vier Tore und zwei Assists. Paris führt die Tabelle mit vier Siegen an.