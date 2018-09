Tuchel will Bayern-Ziel Adrien Rabiot bei Paris Saint-Germain halten

Trainer Thomas Tuchel von Paris Saint-Germain will Adrien Rabiot nicht zum FC Bayern München, Manchester City oder dem FC Barcelona ziehen lassen. Der PSG-Trainer hält große Stücke auf den variablen Mittelfeldspieler.



"Er kann sich an jedes System anpassen und solange er physisch in guter Verfassung ist, ist er essenziell für unsere Pläne", sagte Tuchel, angesprochen auf die zahlreichen Gerüchte rund um Rabiot. Zuletzt war der unter anderem mit Bayern München in Verbindung gebracht worden.

Diesen Transfer müssen die Bayern aber wohl aufgeben. "Er hat großes Potenzial und ist ein Spieler, der hier im Klub geformt wurde. Es ist sehr wichtig, auf solche Fußballer zu bauen", ordnete Tuchel die Rolle seines 23-jährigen Schützlings ein.

Für die Gerüchte sorgt insbesondere der nur noch bis 2019 datierte Vertrag. Rabiots letzte Verlängerung in Paris geht auf November 2014 zurück, der Poker um eine weitere Unterschrift in der Hauptstadt zieht sich bereits seit Monaten hin.

Geht es nach Trainer Tuchel, wird Rabiot noch über 2019 hinaus bleiben: "Adrien gefällt mir sehr. Er hat die WM verpasst, dafür war aber seine Beteiligung in der Mannschaft maximal, er hat bislang kein einziges Training verpasst." Unter Tuchel spielte Rabiot bislang jede Partie über die volle Distanz.