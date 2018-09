PSG: Paris Saint-Germain - Stade Reims heute live im TV, Livestream und Liveticker

Thomas Tuchel hat mit Paris Saint-Germain in der Ligue 1 den optimalen Start hingelegt. In sechs Spielen gab es sechs Siege. Heute wartet Stade Reims (ab 21 Uhr LIVE auf DAZN und im LIVETICKER). Hier erfahrt ihr die wichtigsten Informationen zum PSG-Spiel und zur Livestream-Übertragung.

Bisher gab es 20 Duelle zwischen PSG und Reims, von denen die Pariser neun für sich entscheiden konnten. In fünf Duellen siegte Reims, die anderen sechs endeten Remis.

Paris Saint-Germain - Reims: Wann und wo spielt PSG?

PSG trifft am heutigen Mittwoch um 21 Uhr auf Stade Reims. Gespielt wird im Pariser Parc des Princes.

PSG gegen Reims heute live im TV, Livestream oder Liveticker

Live übertragen wird die Partie exklusiv beim Streaminganbieter DAZN. Stefan Galler ist als Kommentator im Einsatz, Alexis Menuge als Experte.

DAZN kostet pro Monat 9,99 Euro. Zuvor könnt ihr das Netflix des Sports einen Monat kostenlos testen. Neben allen Spielen der Ligue 1 zeigt DAZN auch alle Partien der Primera Division, Serie A und Europa League sowie einen Großteil der Partien der Premier League und Champions League.

SPOX bietet zu der Partie außerdem einen LIVETICKER an.

PSG: Tuchel warnt vor Defensive von Reims

Obwohl PSG der klare Favorit im Spiel gegen Reims ist, warnt Trainer Thomas Tuchel vor der Defensive des Gegners: "Reims ist ein Team, das sehr viel in der Defensive arbeitet. Es wird sehr schwer, Torchancen gegen sie zu kreieren. Wir müssen vorsichtig sein."

Mit der Entwicklung seiner Mannschaft ist er aber sehr zufrieden: "Es ist die richtige Mentalität. Jetzt ist es an der Zeit, die kleinen Details zu verbessern und unseren Fußball zu verbessern."

PSG in der Ligue 1 2018/2019: Sechs Siege aus sechs Spielen

Datum Gegner Ergebnis 12. August SM Caen (H) 3:0 18. August EA Guingamp (A) 3:1 25. August Angers (H) 3:1 1. September Nimes (A) 4:2 14. September AS St. Etienne (H) 4:0 23. September Stade Rennes (A) 3:1

Stade Reims: Solider Start für den Aufsteiger

Nach zwei Saisons in der Zweitklassigkeit feiert Reims in dieser Saison das Comeback in der Ligue 1. Bisher schlagen sich die Nordfranzosen beachtlich. Nach sechs Spieltagen gab es je zwei Siege, Niederlagen und Unentschieden. Das bedeutet Rang 13.