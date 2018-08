PSG: Thomas Tuchel bestätigt Medizinchecks von Juan Bernat & Eric-Maxim Choupo-Moting

Thomas Tuchel hat die anstehenden Verpflichtungen von Juan Bernat und Eric-Maxim Choupo-Moting durch Paris Saint-Germain bestätigt. Bernat kommt vom FC Bayern München, Choupo-Moting war zuletzt ohne Arbeitgeber.

Tuchel bestätigte beide Transfers auf einer Pressekonferenz am Freitagmorgen. Er gab an, dass die Spieler aktuell ihren Medizincheck absolvieren würden und später am Tag ihre finalen Verträge beim französischen Serienmeister unterschreiben.

Choupo-Moting wurde von Tuchel als Backup für Edinson Cavani bestätigt. Der Offensivspieler kennt den Trainer aus gemeinsamen Zeiten beim 1. FSV Mainz 05 und kommt nach seiner Vertragsauflösung bei Stoke City ablösefrei nach Paris.

Bernat derweil kostet die Franzosen laut letzten Medienberichten aus Frankreich und Deutschland rund 15 Millionen Euro Ablöse. Der Linksverteidiger konnte sich beim FC Bayern nie wirklich durchsetzen und unterschreibt nun für drei Jahre bei PSG.