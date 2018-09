Olympique Nimes – PSG (Paris St. Germain) heute live im TV, Livestream und Liveticker

Thomas Tuchel gastiert am heutigen Samstag mit PSG bei Olympique Nimes. Hier erfahrt ihr, wie ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

PSG startete gewohnt souverän mit drei Siegen in drei Spielen in die Saison. Auch Aufsteiger Nimes überzeugte bisher mit zwei Siegen und stellte sich als Stolperstein für Marseille heraus. Zuletzt unterlag das Team unglücklich in Toulouse.

Wo und wann spielt Olympique Nimes gegen Paris St. Germain?

Die Partie zwischen Olympique Nimes und PSG findet am heutigen Samstag im Stade des Costieres in Nimes statt. Anpfiff ist um 17 Uhr.

Olympique Nimes gegen PSG heute live im TV, Livestream, Liveticker

Die Partie zwischen Olympique Nimes und PSG gibt es heute exklusiv auf DAZN live zu sehen. Der Streamingdienst überträgt das Spiel ab 17 Uhr.

DAZN überträgt neben den Spielen der Ligue 1 auch Spiele aus der Premier League, der Primera Division, der Ligue 1, der Serie A, der Champions League und der Europa League. Zudem gibt es die Highlights jeglicher Bundesligapartien bereits 40 Minuten nach Abpfiff.

Nach einem kostenlosen Probemonat kostet DAZN 9,99 Euro monatlich.

Wer das Spiel zwischen Nimes und PSG nicht live sehen kann, bleibt bei SPOX durch den Liveticker zum Spiel immer auf dem Laufenden.

© getty

Olympique Nimes gegen Paris St. Germain: Fakten zum Spiel

PSG hat nur eines seiner letzten 19 Spiele in der Ligue 1 verloren.

Paris hat nur zwei seiner letzten vier Begegnungen mit Aufsteigern gewonnen.

Nimes hat nur eines seiner letzten 15 Heimspiele in der ersten und zweiten französischen Liga verloren.

PSG hat in den bisherigen drei Ligaspielen jeweils dreimal getroffen.

Olympique Nimes gegen PSG: Die bisherigen Aufeinandertreffen

Aufgrund der meist unterschiedlichen Ligazugehörigkeiten trafen Olympique Nimes und PSG bisher erst zweimal aufeinander.