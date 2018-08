Ligue 1, 2. Spieltag: PSG zu Gast bei Guingamp, AS Monaco empfängt OSC Lille

Stade Reims und Olympique Lyon (LIVETICKER) eröffnen den zweiten Spieltag der Ligue 1. Am Samstag gastieren Thomas Tuchel und PSG bei EA Guingamp (LIVETICKER), der AS Monaco trifft im direkten Duell um die Tabellenführung auf den OSC Lille (LIVETICKER).

Am ersten Spieltag feierte Thomas Tuchel eine gelungenen Einstand in der Ligue 1. PSG setzte sich mit 3:0 gegen SM Caen durch. Olympique Marseille, AS Monaco und Olympique Lyon gaben sich auch keine Blöße und siegten allesamt souverän.

Ligue-1-Start 2018/19: Die wichtigsten Fakten vor dem 2. Spieltag

Die nachfolgenden Statistiken und Fakten werden von opta zur Verfügung gestellt.

Guingamp hat nur vier seiner 24 Duelle mit Paris Saint-Germain in der Ligue 1 gewonnen.

Paris Saint-Germain hat keines der letzten acht Auswärtsspiele in Frankreichs höchster Spielkasse verloren.

Monaco hat in den vergangenen sechs Spielzeiten zu Hause gegen den OSC Lille nicht verloren.

Die Partien des 2. Spieltags der Ligue 1 im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Gast Livestream Liveticker Fr., 17. August 20.45 Uhr Stade Reims Olympique Lyon DAZN Liveticker Sa., 18. August 17 Uhr EA Guingamp Paris Saint-Germain DAZN Liveticker Sa., 18. August 20 Uhr SM Caen OGC Nizza DAZN Liveticker Sa., 18. August 20 Uhr Amiens SC HSC Montpellier DAZN Liveticker Sa., 18. August 20 Uhr Dijon FCO FC Nantes DAZN Liveticker Sa., 18. August 20 Uhr Stade Rennes SCO Angers DAZN Liveticker Sa., 18. August 20 Uhr AS Monaco OSC Lille DAZN Liveticker So., 19. August 15 Uhr Racing Straßbourg AS ST. Etienne DAZN Liveticker So., 19. August 17 Uhr FC Toulouse Girondins Bordeaux DAZN Liveticker So., 19. August 21 Uhr Olympique Nimes Olympique Marseille DAZN Liveticker

SPOX und DAZN zeigen alle Highlights zu den Spielen.

Ligue 1: Die Tabelle nach dem 1. Spieltag