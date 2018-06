Flüchtet PSG-Star Marco Verratti vor Thomas Tuchel?

Segunda División Numancia -

Der italienische Nationalspieler Marco Verratti will Paris Saint-Germain offenbar im Sommer verlassen und hat Berater Mino Raiola damit beauftragt, die Möglichkeit eines Wechsels auszuloten. Manchester United, Juventus und Real Madrid gelten als interessiert.

Wie mehrere französische Medien, darunter Le10Sport, übereinstimmend berichten, soll ein Gespräch mit dem künftigen PSG-Coach Thomas Tuchel den Ausschlag für Verrattis erneutes Wechselbestreben gegeben haben. Tuchel verlange vom Mittelfeldmann, vor dem Trainingsstart im Juli an Gewicht zu verlieren.

Bereits im vergangenen Sommer stand ein Abschied Verrattis zur Debatte, damals sollte es der FC Barcelona sein. Die Katalanen hatten und haben jedoch kein Interesse mehr am 25-Jährigen. Dort wird vor allem Bayerns Thiago als Neuzugang für das Mittelfeld gehandelt.

Verrattis Vertrag in der französischen Hauptstadt läuft noch bis 2021. In der abgelaufenen Saison kam der Italiener lediglich auf 22 Einsätze in der Ligue 1, nachdem er immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte.

Leistungsdaten von Marco Verratti 2017/18