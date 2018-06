Hatem Ben Arfa beim BVB im Gespräch: "Neymar der Amateure" vor Renaissance?

NBA Do 07.06. Warriors vs. Cavs: Holt sich GSW auch Spiel 3? Serie B Cittadella -

Frosinone Friendlies Norwegen -

Panama Segunda División Numancia -

Saragossa Serie B Venedig -

Palermo Segunda División Valladolid -

Gijon Friendlies England -

Costa Rica Friendlies Portugal -

Algerien Friendlies Island -

Ghana Friendlies Schweiz -

Japan Segunda División Saragossa -

Numancia Friendlies Dänemark -

Mexiko Friendlies Österreich -

Brasilien Serie B Palermo -

Venedig Segunda División Gijon -

Valladolid World Cup Portugal -

Spanien (Highlights) World Cup Frankreich -

Australien (Highlights) World Cup Argentinien -

Island (Highlights) World Cup Tunesien -

England (Highlights)

Bei Paris Saint-Germain ist Hatem Ben Arfa komplett aufs Abstellgleis geraten. Lucien Favre könnte den extrovertierten Offensivakteur mit einer Anstellung bei Borussia Dortmund zurück ins Rampenlicht holen. Einen Akteur, der im Laufe seiner Karriere immer wieder mit der Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit zu kämpfen hat.

Einem Großteil der aktiven Profis wäre nach geschlagenen 365 Tagen ohne Pflichtspieleinsatz im Verein gewiss nicht nach Lachen zumute gewesen, geschweige denn nach humoristischen Aktivitäten in diversen sozialen Netzwerken. Nicht so Ben Arfa, der sein einjähriges "Jubiläum" ohne Einsatz für Paris Saint-Germain am 5. April mit einer Torte und einem Eintrag auf Instagram feierte.

Vorausgegangen war ein offenes Zerwürfnis zwischen Trainer Unai Emery und dem Offensivakteur, eine Verbannung in die zweite Mannschaft und ein Streit über eine Kürzung der fürstlichen Einnahmen, die Medienberichten zu Folge bei sechs Millionen Euro pro Jahr liegen sollen.

Für Ben Arfa aber allesamt keine Gründe, einen vorzeitigen Wechsel aus der französischen Hautstadt anzustreben, schließlich lief der lukrative Vertrag in Paris noch bis Ende Juni.

Ben Arfa bei PSG außen vor

Tatsächlich hatte Ben Arfa im ersten Jahr unter dem Eiffelturm die ihm zugedachte Rolle als Ergänzungsspieler, der den Stars eine Verschnaufpause verschafft, tadellos eingenommen und vor allem im Pokal mit drei Treffern und fünf Vorlagen seine Torgefahr unter Beweis gestellt.

Bereits in der zweiten Hälfte der Spielzeit 2016/17 kamen aber immer wieder atmosphärische Störungen zwischen Trainer Unai Emery und Ben Arfa zu Tage, wonach der 31-Jährige sich unzufrieden mit seiner Teamrolle gezeigt haben soll.

© getty

Nach den Verpflichtungen von Neymar und Kylian Mbappe im Zuge der Pariser Transferoffensive wurde Ben Arfa im vergangenen Sommer offen ein Vereinswechsel ans Herz gelegt. Als dieser sich gegen einen Wechsel entschied, reagierte der Verein rigoros mit der Verbannung in die zweite Mannschaft.

"Er wurde in einer respektlosen Art und Weise ausgeschlossen", warf Berater Jean-Jacques Bertrand gegenüber dem Radiosender RMC den Klubverantwortlichen vor. Nach der Zwangsversetzung in die zweite Mannschaft sei sein Klient nun eben der "Neymar der Amateure". Ein Vergleich, der viel über das Grundsatzproblem bei Ben Arfa und seinen Getreuen aussagt.

Ben Arfa zwischen Anspruch und Wirklichkeit

Ein allgegenwärtiger Begleiter seiner Karriere war stets die himmelhohe Diskrepanz zwischen dem öffentlichen Anspruch an den Hochbegabten und der tristen Wirklichkeit.

Als Ben Arfa zu seiner Anfangszeit bei Olympique Lyon die Anhänger regelmäßig in freudige Ektase versetzte, wurde der Offensivspieler flugs in höchste Fußball-Höhen gehoben und galt als größtes Versprechen Frankreichs in der Post-Zidane-Ära.

In den Augen des ehemaligen Nationalmannschaftskollegen Karim Benzema habe Ben Arfa damals sogar genau so viel Talent besessen wie der fünfmalige Weltfußballer Lionel Messi. Allerdings habe es Ben Arfa in Benzemas Augen an der nötigen Einstellung und Professionalität gemangelt, um eine ähnliche Weltkarriere hinzulegen.

Ein weiterer, namentlich unbekannter Wegbegleiter aus der Equipe Tricolore schwärmte von Ben Arfa vor geraumer Zeit im Fußballmagazin SoFoot als bestem "Spieler, den ich je habe spielen sehen". Aber, und das sollte sich auf dem Weg zur Weltkarriere durchaus als hinderlich erweisen, sei Ben Arfa eben "gleichzeitig auch der dämlichste. Denn mit einem Talent wie seinem muss man wirklich unglaublich dämlich sein, um nicht der beste Spieler der Welt zu werden".

Ben Arfas Karrierestationen in der Übersicht

Verein von bis Einsätze Tore Ablösesumme bei Wechsel in Mio. € Olympique Lyon 2004 2008 90 12 aus der eigenen Jugend Olympique Marseille 2008 2010 91 15 12 Newcastle United 2010 2014 86 14 8,5 inklusive Leihgebühr Hull City 2014 2015 9 - Leihe OGC Nizza 2015 2016 37 18 ablösefrei Paris Saint-Germain 2016 2018 32 4 ablösefrei

Ben Arfa hat "furchtbare Dinge getan"

Ben Arfa selbst gestand während seiner Zeit bei Newcastle United, dass er bereits in jungen Jahren nicht als pflegeleichte Nachwuchshoffnung bekannt war. "Ich habe furchtbare Dinge getan, wo auch immer ich aufgetaucht bin. Ich war schon als Kind extrem impulsiv und habe mich ständig geschlagen. Jeder Trainer, auch später bei den Profis, hatte Angst vor mir", sagte Ben Arfa im Interview mit der L'Equipe.

Im Laufe seiner Karriere bewies der hoch veranlagte Offensivakteur immer wieder einen nur allzu verschwenderischen Umgang mit seinem Talent, der ihn im Zusammenspiel mit Verletzungspech über die Stationen Marseille, Newcastle United und Hull City schließlich in die Vereinslosigkeit beförderte.

Zur Saison 2015/16 gab OGC Nizza dem als Problemprofi Verschrienen die Chance zur fußballerischen Rehabilitation, die Ben Arfa mit 18 Treffern und sieben Assists eindrucksvoll nutzte. Es folgte das unrühmliche Pariser Kapitel, welches zum 30. Juni still und kaum bemerkt enden wird. Der ablösefreie Profi könnte in der kommenden Saison in der Bundesliga die Chance zur nächsten Renaissance erhalten.

Ben Arfa als Wunschkandidat von BVB-Trainer Lucien Favre?

Zumindest wird der Offensivakteur, der auch bei Olympique Lyon, dem FC Sevilla und dem FC Valencia gehandelt wird, von der L'Equipe als Wunschkandidat von Lucien Favre ins Spiel gebracht. Bereits im vergangenen Sommer signalisierte Favre Medienberichten zu Folge starkes Interesse an Ben Arfa, die Rückholaktion zu Nizza kam aber nicht zustande.

Im Markt der explodierenden Ablösesummen würde der variabel einsetzbare Offensivspieler dank seines auslaufenden Vertrags in der französischen Hauptstadt eine kostengünstige Alternative für den Offensivbereich des BVB darstellen. Der unorthodoxe Freigeist würde dem in der Endphase der vergangenen Saison wenig ideenreichen Offensivspiel der Borussia zudem eine Prise Anarchie und Unberechenbarkeit verleihen.

Mögliche Transfers bei Borussia Dortmund: Diese Spieler könnten kommen und gehen © getty 1/19 Nach einer Saison mit vielen Aufs und Abs soll die nächste Spielzeit beim BVB konstanter werden. Dafür müssen neue Spieler her und andere gehen. SPOX zeigt, welche Transfers Borussia Dortmund tätigen könnte. © getty 2/19 Sokratis: Der Innenverteidiger wird laut verschiedenen Medien besonders in England gehandelt. Sein Berater soll bereits im Kontakt mit dem FC Arsenal gestanden haben. © getty 3/19 Julian Weigl: Pep Guardiola hat schon mehrfach versucht ihn zu verpflichten, auch jetzt soll City dran sein. Er schätzt vor allem dessen Spielintelligenz. Dortmund möchte 46 Millionen Euro haben. Aber auch Thomas Tuchel soll ihn nach Paris holen wollen. © getty 4/19 Jeremy Toljan: Hat sich in seiner Premierensaison in Dortmund nicht vollständig durchsetzen können und stand immer wieder in der Kritik. Der BVB könnte ihn im Sommer wieder abgeben. Der VfB Stuttgart hat scheinbar Interesse am Außenverteidiger. © getty 5/19 Christian Pulisic: Wird den BVB früher oder später für einen größeren Klub verlassen. Klopp will ihn wohl diesen Sommer schon nach Liverpool holen. Da er aber noch zwei Jahre Vertrag hat, wird Dortmund ihn wohl erst nächsten Sommer verkaufen. © getty 6/19 Jacob Bruun Larsen: Mit 19 Jahren tat sich Larsen bei seiner Leihe nach Stuttgart schwer. Eine Knieverletzung und die schwierige sportliche Lage bedeuteten ein verlorenes Jahr für das Talent. Dortmund könnte ihn erneut verleihen. © getty 7/19 Dzenis Burnic: Das 20-jährige Talent war in der vergagenen Saison an den VfB Stuttgart ausgeliehen, fand dort aber kaum Spielpraxis. Fraglich, wie die Dortmunder mit dem Eigengewächs umgehen werden. © getty 8/19 Michy Batshuayi: Der belgische Stürmer konnte in wenigen Wochen beim BVB überzeugen, dann verletzte er sich schwer. Das Leihgeschäft mit dem FC Chelsea endet im Sommer. Die Dortmunder werden sich darum bemühen, den 24-Jährigen zu halten. © getty 9/19 Hatem Ben Arfa: Der variabel einsetzbare Offensivspieler gilt laut einem Bericht der L'Equipe als Wunschspieler von Neu-Trainer Lucien Favre. Ben Arfa kann Paris Saint-Germain dank eines auslaufenden Vertrags ablösefrei verlassen. © getty 10/19 Diadie Samassekou: Der 22-Jährige von RB Salzburg ist eines der gefragtesten Talente im Defensiven Mittelfeld. Dortmund braucht dort noch Verstärkung. Wäre für zehn Millionen günstig zu bekommen. Auch Marseille buhlt um ihn. © getty 11/19 Tiemoue Bakayoko: Der zentrale Mittelfeldspieler konnte sich bei Chelsea nicht durchsetzen, gilt als guter Zweikämpfer und Anführer, Attribute die der BVB benötigt. Chelsea fordert aktuell 57 Millionen Euro, Dortmund will weniger zahlen. © getty 12/19 Thomas Delaney: Hat bei Werder Bremen mit guten Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Auch englische Vereine wollen ihn. Bremen hat allerdings bisher jedes Angebot abgelehnt. 15 Millionen Euro scheinen die Schmerzgrenze für Werder. © getty 13/19 Bryan Cristante: Aktuell von Benfica an Atalanta Bergamo ausgeliehen. Atalanta wird ihn durch eine Kaufoption verpflichten, um eine hohe Ablöse zu generieren. Auch Chelsea, Arsenal und Juve sollen interessiert sein. BVB wohl nur mit Außenseiterchancen. © getty 14/19 Eder Militao: Der Innenverteidiger vom FC Sao Paulo könnte als Sokratis-Ersatz kommen. Wäre mit 5 Millionen Euro äußerst günstig, zumal er seinen im Winter auslaufenden Vertrag nicht verlängern will. Aber auch die Manchester-Klubs und Chelsea sind dran. © getty 15/19 Marwin Hitz: Der Torhüter hat dem FC Augsburg bereits mitgeteilt, seinen auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Sein Weg führt den 30-Jährigen wohl nach Dortmund - als Ersatz oder Konkurrent für Roman Bürki? © getty 16/19 Mohamed Elyounoussi: Der 23-jährige Norweger vom FC Basel kommt bevorzugt über links und ist enorm offensivgefährlich. Er selbst sieht sich für einen Wechsel bereit, der BVB soll ihn vor Ort beobachtet haben. © getty 17/19 Karl Toko Ekambi: Bulliger Mittelstürmer von SCO Angers. Sollte der Batshuayi-Wechsel nicht klappen, wäre er eine Alternative. Würde wohl 25 Millionen Euro kosten. Auch Villarreal und Brighton signalisieren Interesse. © getty 18/19 David Neres: Für den 21-jährigen Flügelspieler von Ajax Amsterdam soll Dortmund mit einer 30-Millionen-Offerte gescheitert sein. Der Spieler selbst will wohl zum BVB - das letzte Kapitel scheint noch nicht geschrieben. © getty 19/19 Filip Benkovic: Der 20-jährige Innenverteidiger von Dinamo Zagreb könnte als möglicher Nachfolger von Sokratis aufgebaut werden. Zagreb will ihn wohl verkaufen und 15 bis 20 Millionen Euro mit dem Talent einnehmen.

Allerdings müsste er bei einer Anstellung im Ruhrgebiet wohl deutliche Abstriche bei seinem fürstlichen, mit katarischen Millionen finanzierten Gehalt machen, um überhaupt eine realistische Option für den BVB darzustellen.

Auch erscheint ein externer Zugang, dessen sportliche Heimat auf den offensiven Außenpositionen anzusiedeln ist, für die Borussia überhaupt erst denkbar, wenn die ohnehin reichlich besetzen Flügelzangen personell ausgedünnt werden.

Ben Arfas Verpflichtung als unkalkulierbares Risiko für den BVB?

Beim Ziel der Zusammenstellung eines homogenen und charakterstarken Kaders würden die BVB-Bosse zudem ein nicht kalkulierbares Risiko mit der Verpflichtung von Ben Arfa eingehen.

Pierre-Emerick Aubameyang zeigte mit seinen Extravaganzen und Fehltritten außerhalb des Rasens, wie die interne Stimmung einer Mannschaft unter den Solo-Auftritten eines extrovertierten Stars leiden kann. Allerdings bewies Lucien Favre bei OGC Nizza bereits bei Mario Balotelli, dass er umstrittenen Profis einen Weg aus der sportlichen Sackgasse aufzeigen kann.

Vielleicht kann der Schweizer Ben Arfa im schwarz-gelben Trikot zu einer ähnlich phönixhaften Rückkehr auf die große Fußballbühne führen. Dieser hätte dann in naher Zukunft gewiss auch wieder schönere Jubiläen zu feiern.