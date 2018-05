PSG startet offenbar Werben um Real Madrids Cristiano Ronaldo

NBA Fr 01.06. Warriors vs. Cavs: Erlebe alle Spiele der Finals live! Friendlies England -

Nigeria Friendlies Island -

Norwegen Primera División LaLiga Promises: Spiel um Platz 3 & Finale Friendlies Brasilien -

Kroatien Serie B Cittadella -

Bari Serie B Venedig -

Perugia Friendlies Norwegen -

Panama Friendlies England -

Costa Rica Friendlies Portugal -

Algerien Friendlies Island -

Ghana Friendlies Schweiz -

Japan Friendlies Dänemark -

Mexiko Friendlies Österreich -

Brasilien

Paris Saint-Germain hat laut AS das Werben um Cristiano Ronaldo von Real Madrid begonnen. Demnach soll dem Portugiesen ein Angebot mit einem Netto-Jahresgehalt von rund 45 Millionen Euro vorgelegt worden sein.

Auslöser dafür sollen die Worte von Ronaldo direkt im Anschluss an das gewonnene Finale der Champions League sein. "Es war sehr schön, in Madrid gewesen zu sein. In den nächsten Tagen werden wir sprechen", hatte Ronaldo erklärt und damit für Aufregung gesorgt.

PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi soll seitdem die Möglichkeit sehen, eine Offensive aus Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo und Neymar aufzustellen. Dafür rechnen die Franzosen offenbar mit einer Ablöse von rund 150 Millionen Euro. Ronaldo steht in Madrid noch bis 2021 unter Vertrag.

Wie das allerdings mit der drohenden Untersuchung durch die UEFA in Belangen des Financial Fairplay vereinbar ist, ist fraglich. In Madrid verdient Ronaldo laut aktuellen Berichten ein Grundgehalt von 21 Millionen Euro netto im Jahr.

Cristiano Ronaldos Statistiken bei Real Madrid 2017/18