Thomas Tuchel wird neuer Trainer von PSG - Vertrag bis 2020

World Championship Di 15.05. Oh Canada! Die ultimative Olympia-Revanche 1. HNL Live NK Rudes -

Dinamo Zagreb Superliga Bröndby -

Midtjylland Championship Fulham -

Derby County Eredivisie Vitesse -

Utrecht Championship Aston Villa -

Middlesbrough Ligue 2 Le Havre -

Brest League One Rotherham -

Scunthorpe League Two Exeter -

Lincoln Copa Libertadores Penarol -

Strongest J2 League Fagiano -

Tokyo Verdy Superliga Horsens -

Bröndby Serie B Frosinone -

Foggia League Two Notts County -

Coventry Primera División Celta Vigo -

Levante Serie A Juventus -

Hellas Verona Primera División Leganes -

Real Betis Primera División FC Sevilla -

Alaves Primera División Malaga -

Getafe Primera División Las Palmas -

Girona Eredivisie Utrecht -

Vitesse Primera División Villarreal -

Real Madrid Ligue 1 Caen -

PSG Ligue 1 Dijon -

Angers Ligue 1 Lyon -

Nizza Ligue 1 Marseille -

Amiens Ligue 1 Metz -

Bordeaux Ligue 1 Nantes -

Straßburg Ligue 1 Rennes -

Montpellier Ligue 1 St. Etienne -

Lille Ligue 1 Toulouse -

Guingamp Ligue 1 Troyes -

Monaco J1 League Hiroshima -

Cerezo Cosaka Primera División Valencia -

La Coruna Serie A CFC Genua -

FC Turin Primera División Bilbao -

Espanyol First Division A Brügge -

Gent Serie A Cagliari -

Atalanta Serie A Chievo -

Benevento Serie A Udinese -

Bologna Serie A Neapel -

Crotone Serie A AC Mailand -

Florenz Serie A SPAL -

Sampdoria Primera División Atletico Madrid -

Eibar Primera División Barcelona -

Real Sociedad Serie A Lazio -

Inter Mailand Serie A Sassuolo -

AS Rom Copa Libertadores Cruzeiro -

Racing Allsvenskan Häcken -

AIK Allsvenskan Malmö -

Dalkurd

Thomas Tuchel wird zur kommenden Saison das Traineramt bei Paris Saint-Germain übernehmen und somit Nachfolger von Unai Emery. Das gab PSG am Montag bekannt. Tuchel erhält einen Vertrag bis 2020.

"Ich schließe mich diesem großen Klub mit einer Menge Freude, Stolz und Ehrgeiz an und freue mich darauf, mit all den großartigen Spielern, die zu den besten der Welt zählen, zusammenzuarbeiten", sagte Tuchel. PSG habe "enormes Potenzial" und sei die "aufregendste Aufgabe im Fußball".

Vereinsboss Nasser Al Khelaifi lobte: "Thomas Tuchel ist in den vergangenen Jahren zu einem der wettbewerbsfähigsten Trainer Europas gereift. Seine ambitionierte Persönlichkeit, sein ausgeprägter Geschmack für offensiven Fußball und seine Charakterstärke haben uns überzeugt."

BVB-Abschied wegen Unstimmigkeiten mit der Vereinsführung

Tuchel war seit seinem Abschied von Borussia Dortmund im vergangenen Sommer arbeitslos. In der Saison 2016/17 hatte er mit dem BVB zwar den DFB-Pokal gewonnen, musste den Klub dann aber wegen Unstimmigkeiten mit der Vereinsführung verlassen.

Seitdem wurde Tuchel bei einigen Klubs als neuer Trainer gehandelt, unter anderem dem FC Arsenal sowie dem FC Bayern. Vor einigen Wochen soll Tuchel von den Münchnern kontaktiert worden sein, sagte jedoch ab, weil er zu diesem Zeitpunkt angeblich schon bei PSG im Wort stand. Als Nachfolger von Jupp Heynckes wurde daraufhin Niko Kovac von Eintracht Frankfurt ernannt.

Emery wurde die Champions League zum Verhängnis

Tuchels Vorgänger bei PSG Emery hatte Ende April seinen Abschied zum Saisonende verkündet. "Ich habe den Spielern mitgeteilt, dass ich mich mit Präsident Nasser Al-Khelaifi und Sportdirektor Antero Henrique darauf geeinigt habe, nicht weiterzumachen", sagte er.

Der 46-jährige Emery hatte den Trainerposten vor zwei Jahren von Laurent Blanc übernommen. Seitdem gewann er mit PSG einmal die Meisterschaft, einmal den Pokal und zweimal den Ligapokal. Zum Verhängnis wurde ihm das jeweils frühe Ausscheiden in der Champions League. 2017 scheiterte PSG im Achtelfinale trotz eines 4:0-Hinspielsiegs am FC Barcelona und 2018 an Real Madrid.

Thomas Tuchel bei PSG in ehrwürdiger Runde: Die letzten 10 Trainer von Paris Saint-Germain © getty 1/11 Nach wochenlanger Spekulation um den Nachfolger von Emery bei PSG herrscht nun Gewissheit: Tuchel übernimmt im Sommer das Ruder beim französischen Meister. Für ihn ist es der Schritt in den Kreis der großen Trainer Europas - ein Indiz: seine Vorgänger. © getty 2/11 Unai Emery (Spanien): 112 Spiele zwischen Juni 2016 und Juni 2018 - 2,45 Punkte im Schnitt. © getty 3/11 Laurent Blanc (Frankreich): 173 Spiele zwischen Juni 2013 und Juni 2016 - 2,36 Punkte im Schnitt. © getty 4/11 Carlo Ancelotti (Italien): 77 Spiele zwischen Januar 2012 und Juni 2013 - 2,13 Punkte im Schnitt. © getty 5/11 Antoine Kambouare (Frankreich): 134 Spiele zwischen Juli 2009 und Dezember 2011 - 1,66 Punkte im Schnitt. © getty 6/11 Paul le Guen (Frankreich): 130 Spiele zwischen Januar 2007 und Juni 2009 - 1,63 Punkte im Schnitt. © getty 7/11 Guy Lacombe (Frankreich): 54 Spiele zwischen Dezember 2005 und Januar 2007 - 1,35 Punkte im Schnitt. © getty 8/11 Laurent Fournier (Frankreich): 36 Spiele zwischen Februar 2005 und Dezember 2005 - 1,61 Punkte im Schnitt. © getty 9/11 Vahid Halilhodzic (Bosnien-Herzegowina): 80 Spiele zwischen Juli 2003 und Februar 2005 - 1,63 Punkte im Schnitt. © getty 10/11 Luis Fernandez (Frankreich/Spanien): 127 Spiele zwischen Dezember 2000 und Juni 2003 - 1,59 Punkte im Schnitt. © getty 11/11 Philippe Bergeroo (Frankreich): 71 Spiele zwischen März 1999 und Dezember 2000 - 1,58 Punkte im Schnitt.

Unai Emerys Bilanz bei PSG

Pflichtspiele Siege Unentschieden Niederlagen Punkte pro Spiel 112 87 14 11 2,46

Tuchel trifft bei PSG auf Draxler und Trapp

Bei PSG trifft Tuchel auf die beiden deutschen Nationalspieler Julian Draxler und Kevin Trapp. Draxler war im Januar 2017 vom VfL Wolfsburg nach Paris gewechselt, Trapp bereits 2015. In der aktuellen Saison verlor er jedoch seinen Status als Stammkeeper an Alphonse Areola.

Dass Trapp wegen seines Landsmanns auf der Bank bessere Einsatzchancen haben wird, glaubt er nicht. "Ich denke nicht, dass es ein Vorteil ist, ob es ein Deutscher ist oder nicht. Am Ende zählt die Leistung. Und ich kann mich nicht darauf verlassen, dass ich spielen werde, nur weil er Deutscher ist", sagte Trapp bereits vor einigen Tagen.