Ligue 1, 37. Spieltag: Lyon, Monaco und Marseille kämpfen um Platz zwei.

Ziraat Türkiye Kupası Do 10.05. Türkçe oder Deutsch: Das Pokalfinale in deiner Sprache 1. HNL Lokomotiva Zagreb -

Dinamo Zagreb Premiership Aberdeen -

Rangers Premier League Swansea -

Southampton Coupe de France Les Herbiers -

PSG Cup Dynamo Kiew -

Schachtjor Donezk Primera División FC Barcelona -

Villarreal Premier League Chelsea -

Huddersfield Coppa Italia Juventus -

AC Mailand Primera División FC Sevilla -

Real Madrid Premier League Leicester -

Arsenal (Delayed) Premier League Tottenham -

Newcastle (Delayed) Premier League Man City -

Brighton (Delayed) DBU Pokalen Silkeborg -

Bröndby First Division A Charleroi -

Brügge Cup Akhisarspor -

Fenerbahce (Türkischer Kommentar) Cup Akhisarspor -

Fenerbahce League One Charlton -

Shrewsbury Premier League West Ham -

Man United CSL Beijing Guoan -

Guangzhou R&F Championship Derby County -

Fulham Ligue 1 Guingamp -

Marseille J2 League FC Yokohama -

Kumamoto J1 League Iwata -

Kobe League One Scunthorpe -

Rotherham League Two Lincoln -

Exeter: U Primera División Real Sociedad -

Leganes Serie A Benevento -

CFC Genua Championship Middlesbrough -

Aston Villa Primera División Girona -

Valencia Primera División Alaves -

Bilbao Primera División La Coruna -

Villarreal Primera División Getafe -

Atletico Madrid Primera División Real Betis -

Sevilla Primera División Eibar -

Las Palmas Primera División Real Madrid -

Celta Vigo Serie A Inter Mailand -

Sassuolo Ligue 1 Amiens -

Metz Ligue 1 Angers -

Nantes Ligue 1 Bordeaux -

Toulouse Ligue 1 Lille -

Dijon Ligue 1 Monaco -

St. Etienne Ligue 1 Montpellier -

Troyes Ligue 1 Nizza -

Caen Ligue 1 PSG -

Rennes Ligue 1 Straßburg -

Lyon Premiership Celtic -

Aberdeen Serie A Florenz -

Cagliari Serie A Bologna -

Chievo Verona Serie A Crotone -

Lazio Serie A FC Turin -

SPAL Serie A Hellas Verona -

Udinese Premier League DAZN-Konferenz: Premier League -

38. Spieltag Primera División Espanyol -

Malaga First Division A Lüttich -

Brügge Premier League Newcastle -

Chelsea (DELAYED) Serie A Atalanta -

AC Mailand Premier League West Ham -

Everton (DELAYED) Primera División Levante -

Barcelona Serie A AS Rom -

Juventus Serie A Sampdoria -

Neapel Premier League Swansea -

Stoke (DELAYED) Premier League Southampton -

Man City (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Arsenal (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

West Bromwich (Delayed) Premier League Liverpool -

Brighton (DELAYED) Premier League Man United -

Watford (Delayed) Premier League Tottenham -

Leicester (Delayed) Premier League Burnley -

Bournemouth (Delayed) 1. HNL NK Rudes -

Dinamo Zagreb Superliga Bröndby -

Midtjylland Championship Fulham -

Derby County Championship Aston Villa -

Middlesbrough League One Rotherham -

Scunthorpe Copa Libertadores Penarol -

Strongest J2 League Fagiano -

Tokyo Verdy Ligue 1 Caen -

PSG J1 League Kobe -

Sapporo First Division A Brügge -

Gent

Der Kampf um Rang zwei, den letzten direkten Platz für die Champions League, ist in Frankreich von enormer Spannung geprägt. Olympique Lyon, AS Monaco und Olympique Marseille liegen nur zwei Punkte auseinander und kämpfen im Fernduell um den begehrten Platz hinter Meister Paris Saint-Germain. Hier gibt es die Partien des 37. Spieltags der Ligue 1 in der Übersicht.

Auch um den letzten Europa-League-Platz, Platz 5 in der Ligue 1, sind noch drei Teams im Rennen. Stade Rennes, AS St. Etienne und OGC Nizza haben alle noch Chancen, am internationalen Wettbewerb teilzunehmen.

Die Partien des 37. Spieltags der Ligue 1

Datum Uhrzeit Heim Gast Livestream Liveticker Sa., 12.05. 21 Uhr Amiens Metz DAZN Sa., 12.05. 21 Uhr Angers Nantes DAZN Sa., 12.05. 21 Uhr Bordeaux Toulouse DAZN Sa., 12.05. 21 Uhr Guingamp Marseille DAZN SPOX Sa., 12.05. 21 Uhr Lille Dijon DAZN Sa., 12.05. 21 Uhr Monaco St. Etienne DAZN SPOX Sa., 12.05. 21 Uhr Montpellier Troyes DAZN Sa., 12.05. 21 Uhr Nizza Caen DAZN Sa., 12.05. 21 Uhr PSG Rennes DAZN SPOX Sa., 12.05. 21 Uhr Straßburg Lyon DAZN SPOX

Die Tabelle der Ligue 1 vor dem 37. Spieltag

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Paris Saint-Germain 36 108:27 81 92 2. Olympique Lyon 36 82:38 44 75 3. AS Monaco 36 81:45 36 74 4. Olympique Marseille 36 75:43 32 73 5. Stade Rennes 36 47:43 4 54 6. AS St. Étienne 36 42:49 -7 52 7. OGC Nizza 36 47:48 -1 51 8. HSC Montpellier 36 34:31 3 49 9. Girondins Bordeaux 36 45:46 -1 49 10. FC Nantes 36 33:41 -8 46 11. EA Guingamp 36 44:54 -10 46 12. FCO Dijon 36 52:70 -18 45 13. Amiens SC 36 34:40 -6 42 14. SCO Angers 36 41:48 -7 41 15. SM Caen 36 26:48 -22 37 16. OSC Lille 36 39:61 -22 35 17. Racing Straßburg 36 41:64 -23 35 18. FC Toulouse 36 34:49 -15 34 19. ES Troyes 36 31:55 -24 32 20. FC Metz 36 34:70 -36 26

© getty

Ligue 1: Die Torschützenliste