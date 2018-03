PSG-Star Marco Verratti entkräftet Wechsel-Spekulationen: "Entschieden zu bleiben"

Friendlies Fr 23.03. Argentina, England, Italia, Brasil: Die Tests vor der WM World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Friendlies Russland -

Brasilien Friendlies Argentinien -

Italien A-League Melbourne City -

Sydney Wanderers Friendlies Nordirland -

Südkorea League One Shrewsbury -

Wimbledon League Two Luton -

Barnet League Two Chesterfield -

Notts County League One Portsmouth -

Oxford Friendlies England -

Italien Friendlies Spanien -

Argentinien League One Blackburn -

Bradford J1 League Kashiwa -

Kobe CSL Tianjin Quanjian -

Guangzhou Evergrande Championship Brentford -

Sheffield Utd Championship Middlesbrough -

Wolverhampton Championship Derby County -

Sunderland Serie A Bologna -

AS Rom Primera División Girona -

Levante Premier League Crystal Palace -

Liverpool Premiership Motherwell -

Rangers Serie A Lazio -

Benevento Serie A Florenz -

Crotone Serie A Inter Mailand -

Hellas Verona Serie A Sassuolo -

Neapel Serie A CFC Genua -

SPAL Serie A Cagliari -

FC Turin Serie A Atalanta -

Udinese Premier League Man United -

Swansea Primera División Blibao -

Celta Vigo Ligue 1 Dijon -

Marseille Serie A Chievo Verona -

Sampdoria Premier League Everton -

Man City Primera División Las Palmas -

Real Madrid Championship Hull -

Aston Villa Eredivisie PSV -

Breda Premier League Newcastle -

Huddersfield (DELAYED) Primera División Sevilla -

FC Barcelona Serie A Juventus -

AC Mailand Coupe de la Ligue PSG -

Monaco Premier League Brighton -

Leicester Premier League West Brom -

Burnley (DELAYED) Premier League West Ham -

Southampton (Delayed) Premier League Watford -

Bournemouth (DELAYED) A-League Newcastle -

Melbourne City Primera División Espanyol -

Alaves Premier League Arsenal -

Stoke Ligue 1 Guingamp -

Bordeaux Primera División Leganes -

Valencia Eredivisie Feyenoord -

Excelsior Ligue 1 Caen -

Montpellier Ligue 1 Lille -

Amiens Ligue 1 Nantes -

St. Etienne Ligue 1 Straßburg -

Metz Ligue 1 Troyes -

Nizza Premier League Chelsea -

Tottenham Primera División Eibar -

Real Sociedad Primera División Malaga -

Villarreal Primera División Atletico Madrid -

La Coruna Ligue 1 Lyon -

Toulouse

Marco Verratti von Paris Saint-Germain ist einer der begehrtesten Mittelfeldspieler der Welt. Der 25-jährige Italiener wurde zuletzt wieder vermehrt mit einem Wechsel zum FC Barcelona in Verbindung gebracht, wo er angeblich der Nachfolger von Andres Iniesta werden soll. Diesem Gerücht hat Verratti nun aber widersprochen: "Es ist klar: Ich habe mich entschieden, zu bleiben", sagte er der Gazzetta dello Sport.

Über die Spekulationen in den Medien weiß Verratti Bescheid. "Ich habe gelesen, dass Raiola mich Barcelona angeboten hat. Das ist falsch", sagte er mit Bezug auf seinen Berater Mino Raiola. "Ich habe den großen Wunsch mit PSG zu gewinnen und mich hier weiterzuentwickeln", ergänzte Verratti.

Das große Ziel der Pariser ist der Sieg in der Champions League. In dieser Saison scheiterte PSG aber schon im Achtelfinale an Titelverteidiger Real Madrid - auch, weil Verratti wegen Meckerns im Rückspiel vom Platz flog. "Ich habe gegen Real einen Fehler gemacht. Es war eine Rote Karte der Frustration", gestand er.

Das Aus in der Königsklasse habe aber seine Pläne nicht verändert. "Eine Niederlage kann nicht alles in Frage stellen", bekräftigte der Mittelfeldspieler. "Ich möchte an diesem ambitionierten Projekt teilhaben und ich hoffe, dass meine Kollegen genauso denken", sagte er abschließend.