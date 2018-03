Ligue 1, 30. Spieltag: Topspiel zwischen Marseille und Lyon, PSG muss nach Nizza

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Copa Libertadores Independiente -

Das Topspiel des 30. Spieltags in der Ligue 1 steigt im Stade Velodrome von Olympique Marseille, wo der Tabellendritte den Vierten aus Lyon empfängt. Tabellenführer Paris St. Germain muss zu Lucien Favres OGC Nizza. Hier gibt's alle Infos zum Spieltag, der Übertragung auf DAZN, dem Liveticker, der Tabelle sowie den Torjägern.

Fünf Punkte trennen Marseille und Lyon in der Tabelle. Ein Sieg wäre für den Gast aus dem Südosten also umso wichtiger. Marseille hingegen will mit einem Dreier die AS Monaco unter Druck setzen und weiter die Chance auf die Vizemeisterschaft wahren.

Die Monegassen selbst eröffnen den 30. Spieltag mit einem Heimspiel gegen Lille. Einsam an der Tabellenspitze zieht weiterhin Paris St. Germain seine Kreise, das aktuell 14 Punkte Vorsprung auf Monaco hat. Kann das von Lucien Favre trainierte Nizza PSG trotzdem ein Bein stellen? Immerhin haben die Südfranzosen Mario Balotelli im Sturm.

Aufgrund des Finals im Coupe de la Ligue, das am Samstag, den 31. März stattfindet, wurde die Partie des 31. Spieltages zwischen Paris St. Germain und Angers vorgezogen und bereits ausgetragen. PSG gewann in Unterzahl mit 2:1.

30. Spieltag: Begegnungen, Livestream, Liveticker

Datum Uhrzeit Heim Gast Livestream Liveticker Fr., 16.03.2018 20.45 Uhr Monaco Lille DAZN SPOX Sa., 17.03.2018 17 Uhr Bordeaux Rennes DAZN SPOX Sa., 17.03.2018 20 Uhr Angers Caen DAZN SPOX Sa., 17.03.2018 20 Uhr Montpellier Dijon DAZN SPOX Sa., 17.03.2018 20 Uhr Toulouse Straßburg DAZN SPOX Sa., 17.03.2018 20 Uhr Amiens Troyes DAZN SPOX So., 18.03.2018 13 Uhr Nizza Paris SG DAZN SPOX So., 18.03.2018 15 Uhr Metz Nantes DAZN SPOX So., 18.03.2018 17 Uhr St. Etienne Guingamp DAZN SPOX So., 18.03.2018 21 Uhr Marseille Lyon DAZN SPOX

Die Tabelle der Ligue 1

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Paris Saint-Germain 30 93:20 73 80 2. AS Monaco 29 72:31 41 63 3. Olympique Marseille 29 59:34 25 59 4. Olympique Lyon 29 59:34 25 54 5. FC Nantes 29 29:29 0 43 6. Stade Rennes 29 37:36 1 42 7. OGC Nizza 29 39:41 -2 42 8. HSC Montpellier 29 26:23 3 41 9. Girondins Bordeaux 29 33:37 -4 37 10. FCO Dijon 29 41:55 -14 37 11. AS St. Étienne 29 31:44 -13 36 12. SM Caen 29 22:33 -11 35 13. EA Guingamp 29 30:43 -13 35 14. SCO Angers 30 33:42 -9 32 15. Racing Straßburg 29 33:52 -19 31 16. Amiens SC 29 24:33 -9 30 17. FC Toulouse 29 27:39 -12 29 18. ES Troyes 29 24:39 -15 28 19. OSC Lille 29 28:46 -18 28 20. FC Metz 29 26:55 -29 20

Die Torjägerliste der Ligue 1