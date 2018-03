In Europa heiß begehrt: Wer ist Bayerns Transferziel Malcom?

World Championship Boxing So 04.03. #DAZNfightclub: Wilder vs. Ortiz, Kovalev vs. Mikhalin A-League Newcastle -

Malcom vom FC Girondins Bordeaux wirbelt derzeit die französische Liga auf. Mit seinen starken Leistungen hat der Youngster sich in den Fokus von Europas Topklubs gespielt.

"Aus meiner Sicht ist er ein Mix aus Douglas Costa und Arjen Robben. Klein, aber stark und schwer zu halten", sagte Bordeuax-Sportchef Stephane Martin jüngst über den Brasilianer Malcom.

Malcom Filipe Silva de Oliveira, kurz Malcom, ist ein brasilianischer Fußballer, der zurzeit beim FC Girondins Bordeaux in der Ligue 1 unter Vertrag steht. Mit acht Toren und sechs Assists in 25 Ligaspielen alleine in dieser Saison hat er die Großen Europas auf sich aufmerksam gemacht.

Von Willy Sagnol entdeckt

Im Januar 2016 schnappte sich Bordeaux den damals 18-Jährigen für fünf Millionen Euro. Der damalige Cheftrainer Willy Sagnol entdeckte den jungen Brasilianer und wollte ihn mit aller Macht nach Südfrankreich lotsen: "Ich habe einigen Druck in Frankreich bekommen, weil ich fünf Millionen Euro für einen 18-Jährigen zahlte. Aus heutiger Sicht ist das ein echtes Schnäppchen", erklärte der ehemalige Co-Trainer des FC Bayern gegenüber der Sport Bild: "Und seine Entwicklung ist noch nicht zu Ende."

Mittlerweile ist der 21-Jährige deutlich mehr wert. Im Winter soll nach Goal-Informationen der FC Arsenal 45 Millionen Euro geboten haben - jedoch erfolglos. Bordeaux wollte seinen Topscorer partout nicht gehen lassen. Im Sommer wird sich dies jedoch ändern. "Bordeaux hat mir versprochen, dass ich im Juni gehen darf", sagte Malcom gegenüber UOL.

Malcoms Leistunsgdaten 17/18

Wettbewerb Spiele Tore Assists Minuten pro Tor Spielminuten Insgesamt 17/18 28 8 7 290 2.322 Ligue 1 25 8 6 258 2.065 Europa-League-Qualifikation 2 - 1 - 180 Coupe de France 1 - - - 77





Wo ist Malcom aufgewachsen?

Aufgewachsen in Sao Paolo, begann Malcom seine Karriere in der Jugendmannschaft von Corinthias Sao Paulo, ehe er mit 16 Jahren zu den Profis stieß. In 51 Spielen für den brasilianischen Erstligisten erzielte er sieben Tore und bereitete fünf weitere vor. Zudem glänzte er bereits in der brasilianischen U-20 Nationalmannschaft, mit der er im Jahre 2015 Vize-Weltmeister wurde.

Seine größten Stärken lagen von Beginn an in seinem enormen Antritt und seiner Wendigkeit. Mit einer Körpergröße von nur 1,71 Meter besitzt der Brasilianer einen extrem tiefen Körperschwerpunkt, der es ihm ermöglicht, mit blitzschnellen Bewegungen seine Gegenspieler zu überlisten. Hinzu kommt ein ausgeprägtes fußballerisches Verständnis und eine starke Technik, die es ihm erlaubt, seine Mitspieler gut in Szene zu setzen.

In seiner Heimat Sao Paulo ist der der extrovertierte Tattooliebhaber bereits eine Berühmtheit. Knapp eine halbe Million Menschen folgen dem gerade 21 Jahre gewordenen auf Instagram und verfolgen dort tagtäglich das Leben des Youngsters.

Bayern und der BVB zeigen Interesse an Malcom

Im Winter noch galt der FC Arsenal als Favorit auf einen Transfer, nach Goal-Informationen haben die Gunners jedoch wieder Abstand genommen. Inzwischen stehen stattdessen Tottenham Hotspur und Manchester United auf der langen Liste der Interessanten.

Auch die Topklubs der Bundesliga sind heiß auf den Ausnahmekönner. Allen voran der FC Bayern, der in naher Zukunft einen Ersatz für die nicht jünger werdenden Robben und Ribery sucht. Nach Informationen der Sport Bild soll es bereits sogar schon Kontakt zwischen dem FC Bayern und Malcoms Berater gegeben haben.

Grundsätzlich sollen sich beide Parteien über einen Fünfjahresvertrag einig sein. Kontakt zu Bordeaux bezüglich der Ablösesumme hat es jedoch angeblich noch nicht gegeben.

Direkte Konkurrenz für die Bayern gibt es auch vom Ligakonkurrenten Borussia Dortmund. Nach einer bisher durchwachsenen Saison sind die Borussen auf der Suche nach Verstärkungen und sollen Girondins bereits ein Angebt unterbreitet haben.

Durch Red-Bull Millionen finanziert: Für diese Spieler floss die meiste Kohle © getty 1/15 PLATZ 15: Marcel Halstenberg (r.) kam 2015 für 3,5 Millionen Euro vom FC St. Pauli © getty 2/15 PLATZ 14: Für Emil Forsberg zahlten die Leipziger 3,7 Millionen Euro. Er war zuvor in der schwedischen Liga bei Malmö FF aktiv. © getty 3/15 PLATZ 13: Yvon Mvogo soll RB Leipzig in der nächsten Saison verstärken. Die Dienste des Keepers von BSC Young Boys ließ sich der Klub fünf Millionen Euro Ablöse kosten. © getty 4/15 PLATZ 12: Massimo Bruno (l.) wechselte 2015 für fünf Millionen Euro von RB Salzburg zu den Leipzigern © getty 5/15 PLATZ 11: Bernardo spielt seit 2016 im Team von Ralph Hasenhüttl. Damals wurde er für sechs Millionen Euro von RB Salzburg nach Leipzig transferiert © getty 6/15 PLATZ 10: Atinc Nukan stand 2015 auf dem Wunschzettel von RB Leipzig. Letztendlich erfolgte ein Wechsel von Besiktas Istanbul für sechs Millionen Euro © getty 7/15 PLATZ 9: Omer Damari (2.v.r.) hat sich 2015 RB Leipzig für sieben Millionen Euro angeschlossen. Zuvor spielte er bei Austria Wien. © getty 8/15 PLATZ 8: Konrad Laimer (r.) kam in diesen Sommer für sieben Millionen Euro von Schwesterklub RB Salzburg © getty 9/15 PLATZ 7: Davie Selke lief für acht Millionen Euro zwei Jahre für RB Leipzig auf. Inzwischen trägt er das Trikot von Hertha BSC © getty 10/15 PLATZ 6: Dayot Upamecano (l.) trainiert erst seit einem halben Jahr unter Ralf Hasenhüttl. Er wechselte im Januar für 10 Millionen Euro von RB Salzburg zu den Leipzigern © getty 11/15 PLATZ 5: Timo Werner verstärkt seit einem Jahr die Offensivabteilung von RB Leipzig. Er kam 2016 vom VfB Stuttgart und kostete den Verein eine Ablösesumme von 10 Millionen Euro. © getty 12/15 PLATZ 4: Bruma (r.) soll in der nächsten Spielzeit die Konkurrenz auf den offensiven Außenbahnen verschärfen. Man bezahlte für den Linksaußen, der zuletzt bei Galatasaray Istanbul spielte, 12,56 Millionen Euro © getty 13/15 PLATZ 3: Jean-Kevin Augustin (l.) kam in diesem Sommer für 13 Millionen Euro von Paris St. Germain © getty 14/15 PLATZ 2: Oliver Burke (v.), damals bei Nottingham Forest, sollte 2016 für 15 Millionen Euro die Qualität des Kaders erhöhen. Die Erwartungen waren groß, der 20-Jährige konnte sie allerdings nicht komplett erfüllen. © getty 15/15 PLATZ 1: Naby Keita thront an der Spitze dieses Rankings. Er nahm 2016 die Herausforderung RB Leipzig an. Obwohl der Transfer mit 15 Millionen Euro ein teures Unterfangen war, machte sich der Wechsel für beide Seiten voll bezahlt.

Malcoms Ablösesumme wird über 60 Millionen Euro liegen

Eines ist jedoch klar: Billig wird der Brasilianer nicht. Auf die von Arsenal bereits gebotenen 45 Millionen Euro werden mögliche Interessenten jedoch noch mal einen ordentlichen Batzen obendrauf schlagen müssen, wenn sie sich die Dienste des 21-Jährigen sichern wollen.

Nach übereinstimmenden Medienberichten sollen die Franzosen ab einer Summe von 60 Millionen Euro bereit sein zu verhandeln. Falls der FC Bayern oder der BVB wirklich so tief in die Tasche greifen sollten, wäre Malcom auf einen Schlag der mit Abstand teuerste Neuzugang der Bundesligageschichte. Derzeit steht in der Auflistung Bayerns Corentin Tolisso mit 41,5 Millionen Euro ganz oben.

Das letzte Fünkchen bei der Entscheidungsfindung könnte im Endeffekt auch Willy Sagnol ausmachen. Dieser arbeitet derzeit als Technischer Berater beim FC Bayern. Malcom wäre einer erneuten Zusammenführung mit seinem Entdecker bestimmt nicht abgeneigt.