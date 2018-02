Barcelonas Vizechef: Paris Saint-Germain hätte Neymar deutlich günstiger bekommen können

Fed Cup Sa 10.02. DTB gastiert in Minsk - alle übrigen Spiele im Superfeed Serie A Live Lazio -

CFC Genua Premier League Live Watford -

Chelsea Primera División Live Las Palmas -

Malaga Coupe de France Bourg-Peronnas -

Marseille Cup Genclerbirligi -

Besiktas Coupe de France Sochaux -

PSG Eredivisie PSV -

Excelsior Eredivisie Roda -

Ajax Coupe de France Montpellier -

Lyon Copa del Rey FC Sevilla -

Leganes Indian Super League Kalkutta -

Kerala Cup Galatasaray -

Konyaspor Cup Brügge -

Lüttich Coupe de France Grenoble -

Straßburg Copa del Rey Valencia -

FC Barcelona Ligue 1 St. Etienne -

Marseille Serie A Florenz -

Juventus Championship Millwall -

Cardiff Primera División Bilbao -

Las Palmas A-League Melbourne City -

FC Sydney Primera División Villarreal -

Alaves Premier League Tottenham -

Arsenal Championship Sheffield Utd -

Leeds Serie A SPAL -

AC Mailand Championship Bristol City -

Sundeland Primera División Malaga -

Atletico Madrid 1. HNL Osijek -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Toulouse -

PSG Serie A Crotone -

Atalanta Premier League Man City -

Leicester Primera División Leganes -

Eibar Ligue 1 Angers -

Monaco Ligue 1 Bordeaux -

Amiens Ligue 1 Dijon – Nizza Ligue 1 Guingamp – Caen Ligue 1 Metz -

Montpellier Premier League Everton -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Real Madrid -

Real Sociedad Serie A Neapel – Lazio Primeira Liga Portimonense -

Benfica Premier League West Ham -

Watford (DELAYED) Premier League Stoke -

Brighton Premier League Swansea -

Burnley (DELAYED) Primera División FC Sevilla -

Girona Eredivisie Ajax -

Twente Serie A Sassuolo -

Cagliari Premier League Huddersfield -

Bournemouth Championship Aston Villa -

Birmingham Eredivisie Vitesse -

Feyenoord First Division A Waasland-Beveren -

Brügge Ligue 1 Straßburg -

Troyes Serie A Inter Mailand -

Bologna Serie A Chievo Verona -

CFC Genua Serie A Sampdoria -

Hellas Verona Serie A FC Turin -

Udinese Premier League Newcastle -

Man United Primera División FC Barcelona -

FC Getafe Ligue 1 Nantes -

Lille Primeira Liga Chaves -

FC Porto Premier League Southampton -

Liverpool Superliga Lyngby -

Brøndby Primera División Celta Vigo -

Espanyol Primera División Valencia -

Levante Serie A AS Rom -

Benevento Ligue 1 Lyon -

Rennes Premier League Chelsea -

West Brom Primera División La Coruna -

Real Betis Indian Super League Goa -

Chennai Ligue 1 Monaco -

Dijon Primera División Girona -

Leganes Primera División Las Palmas -

FC Sevilla Premiership Ross County -

Hearts Serie A Udinese -

AS Rom Championship QPR -

Bolton Primera División Eibar -

FC Barcelona Ligue 1 PSG -

Straßburg Serie A Chievo Verona -

Cagliari Primeira Liga Benfica -

Boavista Eredivisie PSV Eindhoven -

SC Heerenveen Ligue 1 Amiens -

Toulouse Ligue 1 Angers -

St. Etienne Ligue 1 Caen -

Rennes Ligue 1 Montpellier -

Guingamp Ligue 1 Troyes -

Metz Serie A CFC Genua -

Inter Mailand Serie A FC Turin -

Juventus Championship Norwich -

Ipswich 1. HNL Dinamo Zagreb -

Hajduk Ligue 1 Nizza -

Nantes Serie A Benevento -

Crotone Serie A Bologna -

Sassuolo Serie A Neapel -

SPAL Eredivisie Zwolle -

Ajax Ligue 1 Lille -

Lyon Championship Leeds -

Bristol City First Division A Charleroi -

Lüttich Serie A Atalanta -

Florenz Primeira Liga FC Porto -

Rio Ave Serie A AC Mailand -

Sampdoria Ligue 1 Marseille -

Bordeaux

Jordi Mestre, der Vizepräsident des spanischen Tabellenführers FC Barcelona, hat sich zum Rekordtransfer von Superstar Neymar zu Paris Saint-Germain geäußert. Im Interview mit der Zeitung Sport verrät er außerdem, dass der Wechsel deutlich günstiger hätte ausfallen können.

"Was mich am meisten verletzt hat, war die Art und Weise. Wir haben die ganze Saison mit ihm und seinem Vater gesprochen", erinnerte sich Mestre und erklärt: "Wenn er gekommen wäre und gesagt hätte 'Ich will gehen' [...], hätten wir dem zugestimmt."

Neymar spielte mit Barcelona "Katz und Maus"

Da Neymar allerdings nicht auf die Klub-Offiziellen zukam und stattdessen "Katz und Maus" mit Barca spielte, mussten die Pariser die Ausstiegsklausel über 222 Millionen Euro aktivieren. "Ansonsten hätte PSG ihn für deutlich weniger haben können und es hätte uns weniger gekostet, Ersatz zu verpflichten", so Mestre.

Die Katalanen tätigten in der Folge zwei neue Rekordeinkäufe, indem sie Philippe Coutinho und Ousmane Dembele verpflichteten. Laut dem Vizepräsident der Blaugrana hätte man diese Summen trotz eines Verkaufs des Brasilianers verhindern können.

"Neymars Verhalten hat sich inflationär auf den Markt ausgewirkt. Wir hätten viel Geld gespart", ärgerte sich Mestre.