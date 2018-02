Ligue 1, 25. Spieltag: Nächste Torshow von PSG in Toulouse?

Fed Cup Sa 10.02. DTB gastiert in Minsk - alle übrigen Spiele im Superfeed Serie A Live Lazio -

Am 25. Spieltag stehen die Top vier der französischen Ligue 1 alle vor Pflichtaufgaben. Einen Patzer kann sich insbesondere das Trio um Lyon, Marseille und Monaco nicht erlauben, wenn es Paris Saint-Germain im Meisterschaftskampf noch einmal gefährlich werden wollen. Hier findet ihr alle Infos zum Spieltag, die Tabelle, Torjäger, LIVESTREAM- und Tickerzeiten.

Zum Auftakt des 25. Spieltages tritt Olympique Marseille bei der AS Saint-Etienne an. Durch die Niederlage von Olympique Lyon im Spitzenspiel gegen Monaco (2:3), rückte OM auf den zweiten Tabellenplatz vor und darf sich nun erster Verfolger von Paris Saint-Germain nennen. Allerdings hat PSG elf Punkte Vorsprung.

Tabellenführer PSG selbst muss am Samstag nach Toulouse, Lyon empfängt Rennes und die AS Monaco reist nach Angers. Für die Top vier sind also drei Punkte Pflicht. Vor allem Lyon muss seine Hausaufgaben machen und darauf spekulieren, dass die Konkurrenz aus Südfrankreich Federn lässt.

Das Wichtigste zum Spieltag in Kürze

Monaco verbuchte in den letzten fünf Gastspielen bei einer Niederlage und drei Remis nur einen Sieg.

Marseilles Florian Thauvin war in den letzten fünf Spielen an acht Treffern direkt beteiligt, allein gegen Tabellenschlusslicht Metz verbuchte er vier Scorerpunkte (drei Tore, ein Assist).

Nach eigener Führung gab PSG noch keinen einzigen Punkt ab (20 Siege), während Toulouse bei zehn Führungen noch vier Niederlagen hinnehmen musste (sechs Siege).

25. Spieltag: Begegnungen, Livestream, Liveticker

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Livestream Liveticker Fr., 09.02. 20.45 Uhr Saint-Etienne Marseille DAZN SPOX Sa., 10.02. 17 Uhr Toulouse Paris SG DAZN SPOX Sa., 10.02. 20 Uhr Angers Monaco DAZN SPOX Sa., 10.02. 20 Uhr Bordeaux Amiens DAZN SPOX Sa., 10.02. 20 Uhr Dijon Nizza DAZN SPOX Sa., 10.02. 20 Uhr Guingamp Caen DAZN SPOX Sa., 10.02. 20 Uhr Metz Montpellier DAZN SPOX So., 11.02. 15 Uhr Straßburg Troyes DAZN SPOX So., 11.02. 17 Uhr Nantes Lille DAZN SPOX So., 11.02. 21 Uhr Lyon Rennes DAZN SPOX

Die aktuelle Tabelle der Ligue 1

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Paris Saint-Germain 24 75:17 58 62 2. Olympique Marseille 24 53:27 26 51 3. AS Monaco 24 56:26 30 50 4. Olympique Lyon 24 54:28 26 48 5. FC Nantes 24 24:24 0 37 6. HSC Montpellier 24 22:20 2 34 7. OGC Nizza 24 29:34 -5 34 8. Girondins Bordeaux 24 29:32 -3 32 9. EA Guingamp 24 25:32 -7 32 10. Stade Rennes 24 28:33 -5 31 11. SM Caen 24 18:28 -10 30 12. AS St. Étienne 24 24:38 -14 29 13. FCO Dijon 23 33:46 -13 28 14. Racing Straßburg 24 28:41 -13 27 15. FC Toulouse 24 22:32 -10 26 16. SCO Angers 24 27:34 -7 25 17. Amiens SC 24 20:27 -7 25 18. OSC Lille 24 21:37 -16 25 19. ES Troyes 23 22:32 -10 24 20. FC Metz 24 23:45 -22 18

Die Torjägerliste der Ligue 1