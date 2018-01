Javier Pastore will PSG verlassen: "Würde gerne zu Inter gehen"

Premier League Di 30.01. Wagner vs. Klopp: Das "Freundschaftsspiel" Super Bowl So 04.02. Deutsch oder Englisch? DAZN lässt dir die Wahl! Primera División Celta Vigo -

Real Betis Primeira Liga Belenenses -

Benfica Cup Besiktas – Genclerbirligi Coppa Italia Atalanta -

Juventus Premier League Huddersfield -

Liverpool Coupe de la Ligue Rennes -

PSG Premier League West Ham -

Crystal Palace (Delayed) Premier League Swansea -

Arsenal (Delayed) Cup Standard Lüttich -

FC Brügge Coppa Italia AC Mailand -

Lazio Premier League Tottenham -

Man United Coupe de la Ligue Monaco -

Montpellier Primeira Liga Sporting -

Guimaraes Premier League Man City -

West Bromwich (Delayed) Premier League Everton -

Leicester (Delayed) Premier League Stoke -

Watford (Delayed) Premier League Southampton -

Brighton (Delayed) Premier League Chelsea -

Bournemouth (Delayed) Premier League Newcastle -

Burnley (Delayed) Indian Super League Mumbai City – Jamshedpur Cup Konyaspor -

Galatasaray Ligue 1 Marseille -

Metz Primera División Real Sociedad -

La Coruna Championship Bolton -

Bristol City Primera División Eibar -

FC Sevilla Premier League Burnley -

Man City Premiership Kilmarnock -

Celtic Championship Leeds -

Cardiff Primera División Real Betis -

Villarreal Ligue 1 Lille -

PSG Serie A Sampdoria -

FC Turin Premier League Arsenal -

Everton Primera División Alaves -

Celta Vigo Championship Wolverhampton -

Sheffield Utd Primeira Liga Benfica -

Rio Ave Ligue 1 Amiens -

St- Etienne Ligue 1 Montpellier -

Angers Ligue 1 Nizza -

Toulouse Ligue 1 Straßburg -

Bordeaux Ligue 1 Troyes -

Dijon Premier League Man United – Huddersfield (Delayed) Primera División Levante -

Real Madrid Serie A Inter Mailand -

Crotone Primeira Liga FC Porto – Braga Premier League West Bromwich -

Southampton (DELAYED) Premier League Bournemouth – Stoke (DELAYED) Premier League Brighton -

West Ham (DELAYED) Premier League Leicester – Swansea (Delayed) A-League Brisbane -

Melbourne City Primera División Getafe -

Leganes Serie A Hellas Verona -

AS Rom Eredivisie Venlo -

Feyenoord Ligue 1 Rennes -

Guingamp Serie A Atalanta -

Chievo Verona Serie A Bologna -

Florenz Serie A Udinese -

AC Mailand Serie A Juventus -

Sassuolo Serie A Cagliari -

SPAL Premier League Crystal Palace -

Newcastle Primera División Espanyol -

FC Barcelona Eredivisie Ajax -

Breda Ligue 1 Caen -

Nantes Premier League Liverpool -

Tottenham First Division A Brügge -

Charleroi Primera División Girona -

Bilbao Primera División Atletico Madrid -

Valencia Serie A Benevento -

Neapel Ligue 1 Monaco -

Lyon Superliga San Lorenzo -

Boca Juniors Serie A Lazio -

CFC Genua Premier League Watford -

Chelsea Primera División Las Palmas -

Malaga Eredivisie PSV – Excelsior Eredivisie Roda – Ajax Indian Super League Kalkutta -

Kerala Cup Galatasaray -

Konyaspor Cup Brügge – Lüttich Serie A Florenz -

Juventus Championship Millwall -

Cardiff Primera División Bilbao -

Las Palmas Primera División Malaga -

Atletico Madrid Primera División Real Madrid -

Real Sociedad Primera División Sevilla -

Girona Superliga Lyngby -

Brøndby

Bei Paris St.-Germain kommt Javier Pastore nicht mehr regelmäßig zum Einsatz, weshalb der Argentinier nach dem 4:0-Sieg des französischen Vizemeisters gegen Montpellier seinen Wechselwunsch deutlich macht. Der Mittelfeldakteur nennt auch sein Wunschziel.

"Ich hab noch keine Entscheidung getroffen. Alles was ich will, ist regelmäßig zu spielen, damit ich zur WM fahren kann", erklärte der 28-Jährige und betonte: "Nicht bei dem Turnier dabei zu sein, weil ich hier geblieben bin und nicht gespielt habe, wäre sehr schmerzhaft für meine Karriere."

Zuletzt wurde Pastore vermehrt mit Inter Mailand in Verbindung gebracht, doch der Transfer stockt wohl, da beide Parteien Finacial-Fairplay-Regularien erfüllen müssen.

"Werden versuchen, uns zu einigen"

"Es wird viel über Inter gesprochen und wenn ich gehen würde, würde ich gerne dorthin, vor allem, weil ich die Serie A kenne und meine Frau Italienerin ist. Wir werden in den nächsten Tagen sehen und versuchen, eine Einigung zu erzielen", so der Mittelfeldspieler.

Pastores wechselte 2011 von der US Palermo in die französische Hauptstadt und gewann dort vier Meisterschaften. Sein Vertrag in Paris ist noch bis 2019 gültig.