PSG im Pokal gegen Straßburg live anschauen: Zeit für Revanche?

Paris Saint-Germain muss in der Coupe de la Ligue zurück ins Elsass. Im Achtelfinale des Ligapokals der französischen Profivereine müssen Neymar, Mbappe, Cavani und Co. nach Straßburg. DAZN überträgt das Spiel live.

Am Wochenende meldete sich Paris Saint-Germain nach der ersten Niederlage mit einem klaren Sieg gegen den OSC Lille (3:1) zurück. Im Pokal warten nun Straßburg, das ihnen die erste Niederlage am 2. Dezember beibrachte.

Nach neun Jahren Abstinenz kehrte der Traditionsverein Racing Straßburg im Sommer als Meister der Ligue 2 in die höchste Spielklasse im französischen Fußball zurück.

Wann und wo findet Straßburg gegen Paris statt?

Partie Racing Straßburg - Paris Saint-Germain Anpfiff Mittwoch, 13. Dezember um 21.05 Uhr Stadion Stade de la Meinau, Straßburg Livestream DAZN

Wo kann ich Neymar, Mbappe, Cavani und Co. im Livestream sehen?

Der Streamingdienst DAZN zeigt die Partie der Pariser in Straßburg im Livestream. Neben der Ligue 1 hat DAZN auch etliche Pokalspiele aus Frankreich im Angebot.

DAZN ist das "Netflix des Sports" und bringt euch neben Spielen der Premier League, Serie A und Primera Division auch die Highlights des US-Sports aus der NBA, NFL und MLB auf den heimischen PC, Smart-TV oder Smartphone. Hier geht es zum kompletten DAZN-Programm.

Die Coupe de la Ligue - Modus und Geschichte

Der Wettbewerb wurde 1991 eingeführt und wird von der Ligue de Football Professionnel (LFP) organisiert. Seit 1994/95 berechtigt der Sieg in der Coupe de la Ligue die Qualifikation für den Europapokal (zunächst UEFA-Cup, dann Europa League).

Die direkt für die Champions League qualifizierten Klubs haben den Bonus, erst ab dem Achtelfinale in den Wettbewerb einzugreifen. In den ersten Runden spielen zunächst die Vereine der dritten und zweiten Liga gegeneinander. Unter den letzten 32 greifen dann die Erstligisten ein.

Der Modus ist dann vergleichbar mit dem des DFB-Pokal. Ohne Setzlisten oder Vorsortierung werden ab dem Sechzehntelfinale die Spielpaarungen ausgelost. Es gibt kein Hin- und Rückspiel, in einem Spiel muss die Entscheidung erfolgen, wenn nicht nach 90 Minuten, dann nach Verlängerung oder Elfmeterschießen. Das Heimrecht wird für jede Begegnung gelost.

Kritik am Ligapokal

Der Pokalwettbewerb steht seit seiner Gründung immer wieder in der Kritik. Nach Abschluss der Saison 2008/09 wurde ernsthaft über die Abschaffung des Wettbewerbs nachgedacht. Besonders die Erstligisten äußerten vermehrt den Wunsch, zukünftig nicht mehr dem Sieger des Ligapokals, sondern dem Tabellenfünften der Ligue 1 einen Startplatz in der Europa League zu geben.

Ein neuer TV-Deal hauchte der Coupe de la Ligue dann neues Leben ein. In den Statistiken der Verbände finden erst die Austragungen seit 1995 Berücksichtigung, in den Jahren zuvor wurde der Wettbewerb in der Sommerpause ausgetragen, viele Top-Klubs nahmen nicht teil, oder schickten nur ihre Reservemannschaften.

Paris Saint-Germain ist mit sieben Titeln Rekordsieger der Coupe de la Ligue, doch auch Gegner Straßburg konnte die Trophäe schon zweimal in den französischen Abendhimmel stemmen (1997, 2005). Das Finale der Coupe de la Ligue findet im Stade de France in Paris statt.

Coupe de la Ligue - die erfolgreichsten Klubs seit 1995

Verein Siege Jahr Paris Saint-Germain 7 1995, 1998, 2008, 2014, 2015, 2016, 2017 Girondins Bordeaux 3 2002, 2007, 2009 Olympique Marseille 3 2010, 2011, 2012 Racing Straßburg 2 1997, 2005 FC Metz 1 1996 RC Lens 1 1999 FC Gueugnon 1 2000 Olympique Lyon 1 2001 AS Monaco 1 2003 FC Sochaux 1 2004 AS Nancy 1 2006 AS Saint-Étienne 1 2013

Paris gegen Straßburg - die letzten Aufeinandertreffen

Saison Wettbewerb Paarung Ergebnis 2017/18 Ligue 1 Racing Strasbourg - Paris Saint-Germain 2:1 2007/08 Ligue 1 Paris Saint-Germain - Racing Strasbourg 1:0 2007/08 Ligue 1 Racing Strasbourg - Paris Saint-Germain 1:2 2005/06 Ligue 1 Racing Strasbourg - Paris Saint-Germain 1:1 2005/06 Ligue 1 Paris Saint-Germain - Racing Strasbourg 1:0 2004/05 Ligue 1 Racing Strasbourg - Paris Saint-Germain 3:1

News zu Paris Saint-Germain

Vier Tage nach der bitteren 1:3 Pleite in München hat sich PSG die Herbstmeisterschaft in der Ligue 1 gesichert. Trotzdem häuften sich zuletzt die kritischen Stimmen an den Methoden des baskischen Trainers Unai Emery. Emery soll Berichten zufolge seinen Job bei PSG nicht über die Saison hinaus behalten. Im Gespräch sind zwei Italiener: Chelsea-Coach Antonio Conte und SSC Neapel-Trainer Maurizio Sarri.

Währenddessen warb Florentino Perez, Präsident von Real Madrid, offen um die Dienste von Superstar Neymar. "Wäre Neymar in Madrid, hätte er mehr Chancen, den Ballon d'Or zu gewinnen", sagte Perez beim Radiosender Cadena Ser. Kylian Mbappe solle sich laut Perez noch einige Jahre bei PSG entwickeln, bevor er dannn nach Madrid kommen könne.

Mit seinem Tor gegen die Bayern wurde Mbappe zum jüngsten Spieler, dem zehn Treffer in der Königsklasse gelangen. Trotz großer Stars und teurer Neuverpflichtungen ist es Adrien Rabiot, der sich zu einer tragenden Säule in Paris entwickelte.