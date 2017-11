Nantes empfängt den Meister im Verfolgerduell

Serie A Live Atalanta -

Am 15. Spieltag der Ligue 1 empfängt der FC Nantes die AS Monaco zum Verfolgerduell. Paris St.-Germain und Neymar wiederum treten gegen Troyes an und der Tabellenzweite Lyon trifft auf den Vorletzten aus Lille. Auf SPOX gibt es alle Infos zu den Übertragungen im Livestream und Liveticker.

In der Vorwoche setzte sich PSG im Spitzenspiel gegen den amtierenden Meister AS Monaco durch und baute damit die Tabellenführer bereits auf neun Punkte aus. Dadurch verbesserte sich Olympique Lyon, das seinerseits einen Kantersieg im von Lucien Favre trainierten Nizza feierte, auf den zweiten Rang.

Das Top-Duell des Spieltages in der englischen Woche steigt jedoch in Nantes, wo der Tabellenfünfte Meister Monaco empfängt. Die Monegassen wollen nach der Pleite gegen PSG wieder in die Spur und müssen Platz 3 vor dem ärgsten Verfolger Olympique Marseille verteidigen, das nur einen Punkt dahinter liegt. OM wiederum muss zum Schlusslicht Metz.

Nizza, das im letzten Jahr überraschend für Furore gesorgte hatte, steckt mittlerweile tief im Abstiegskampf und will mit einem Sieg in Toulouse die Abstiegszone hinter sich lassen.

Das wichtigste zum Spieltag in Kürze

PSG hat bereits jetzt 45 Tore in dieser Saison erzielt. Das sind mehr Tore als elf Teams insgesamt in der Saison 2016/17 fabriziert haben.

Memphis Depay hat alle seine acht Tore in dieser Saison auf fremdem Platz erzielt. Ganz im Gegensatz zum Vorjahr, als er seine fünf Treffer allesamt auswärts erzielte.

Marseille versucht an diesem Spieltag erneut, eine Negativserie zu beenden. Nach dem Sieg über Montpellier am Wochenende besteht die Chance, mit einem weiteren Sieg erstmals seit dem 6. und 7. Spieltag wieder zwei Spiele in Serie zu gewinnen.

Die Partien des 15. Spieltags im Überblick

Datum Uhrzeit Begegnung Livestream Liveticker Di., 28.11.17 19 Uhr Straßburg - Caen DAZN SPOX Di., 28.11.17 19 Uhr Amiens - Dijon DAZN SPOX Di., 28.11.17 21 Uhr Bordeaux - St. Etienne DAZN SPOX Mi., 29.11.17 19 Uhr Lyon - Lille DAZN SPOX Mi., 29.11.17 19 Uhr Guingamp - Montpellier DAZN SPOX Mi., 29.11.17 19 Uhr Toulouse - Nizza DAZN SPOX Mi., 29.11.17 19 Uhr Nantes - Monaco DAZN SPOX Mi., 29.11.17 19 Uhr FC Metz - Marseille DAZN SPOX Mi., 29.11.17 19 Uhr Angers - Rennes DAZN SPOX Mi., 29.11.17 21 Uhr PSG - Troyes DAZN SPOX

Die Tabelle der Ligue 1 vor dem 15. Spieltag

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Paris Saint-Germain 14 45:10 35 38 2. Olympique Lyon 14 37:15 22 29 3. AS Monaco 14 36:15 23 29 4. Olympique Marseille 14 28:18 10 28 5. FC Nantes 14 13:15 -2 23 6. SM Caen 14 10:14 -4 22 7. HSC Montpellier 14 12:8 4 20 8. AS St. Étienne 14 16:20 -4 19 9. Stade Rennes 14 17:18 -1 18 10. Amiens SC 14 13:14 -1 18 11. ES Troyes 14 16:18 -2 18 12. FCO Dijon 14 20:23 -3 18 13. Girondins Bordeaux 14 17:20 -3 17 14. FC Toulouse 14 13:20 -7 16 15. EA Guingamp 14 14:23 -9 15 16. SCO Angers 14 17:23 -6 14 17. Racing Straßburg 14 17:26 -9 14 18. OGC Nizza 14 15:25 -10 14 19. OSC Lille 14 12:22 -10 12 20. FC Metz 14 5:26 -21 4

Die Torjägerliste der Ligue 1