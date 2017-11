Bleibt PSG weiter ungeschlagen?

PDC World Championship Do 14.12. Wahnsinn im Ally Pally:

Am 16. Spieltag der Ligue 1 reist PSG nach Straßburg und Lyon zum SM Caen. Den Abschluss macht Olympique Marseille bei Montpeller. SPOX hat alles Wissenswerte zum 16. Spieltag parat.

Für Neymars Team geht es dieses Wochenende ins Stade de la Meinau an die deutsche Grenze. Die Gastgeber befinden sich im Aufwind, sind seit drei Spielen ungeschlagen und haben die Abstiegsplätze vorerst verlassen. Straßburg rang dem Tabellenzweiten aus Marseille am neunten Spieltag ein Unentschieden ab und schlug zuhause auch Stade Rennes. Dennoch spricht natürlich alles für die Hauptstädter und den NCM-Sturm, der seit 15 Spielen unbesiegt ist.

Das Auswärtsspiel in Caen wird für OL kein Selbstläufer. Der Verein aus der Normandie wäre letzte Saison beinahe abgestiegen und findet sich aktuell - vor allem aufgrund der Heimstärke - überraschend auf dem sechsten Tabellenplatz wieder. Können die Rot-Blauen dem Favoriten aus Lyon ein Bein stellen?

Zum Abschluss des Spieltags gastiert der Tabellenzweite Olympique Marseille bei Montpellier. Die Südfranzosen stellen mit nur acht Gegentreffern die beste Abwehr der französischen Liga - allerdings gelangen ihnen auch nur zwölf eigene Treffer. L'OM wiederum reist mit einer Serie von zehn Spielen ohne Niederlage an, hat von den letzten fünf Spielen vier gewonnen. Das Team von Rudi Garcia hat einen Lauf und befindet sich dank dem Auswärtssieg in Metz in der Verfolgerposition von PSG.

Die Top-Facts zum 16. Spieltag der Ligue 1 in Kürze

PSG hat mit 41 Punkten nach 15 Spieltagen genauso viele Punkte gesammelt wie bereits in der Saison 85/86 und 15/16.

Florian Thauvin von Olympique Marseille war an sieben der letzten zehn Tore seiner Mannschaft beteiligt (5 Tore, 2 Assists).

37 Tore in 14 Liga-Spielen: So viele Buden hatte Lyon zu diesem Zeitpunkt der Saison noch nie auf dem Konto.

Alle Spiele des 16. Spieltags im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Gast Livestream Liveticker Fr., 01.12. 20.45 Uhr Dijon FCO Bordeaux DAZN SPOX Sa., 02.12. 17 Uhr RC Strasbourg PSG DAZN SPOX Sa., 02.12. 20 Uhr Monaco Angers DAZN SPOX Sa., 02.12. 20 Uhr Lille Toulouse DAZN SPOX Sa., 02.12. 20 Uhr OGC Nizza Metz DAZN SPOX Sa., 02.12. 20 Uhr Troyes Guingamp DAZN SPOX Sa., 02.12. 20 Uhr Rennes Amiens SC DAZN SPOX So., 03.12 15 Uhr St. Etienne Nantes DAZN SPOX So., 03.12 17 Uhr Caen Lyon DAZN SPOX So., 03.12 21 Uhr Montpellier Marseille DAZN SPOX

Die Tabelle der Ligue 1 vor dem 16. Spieltag

Paris scheint der Titel nicht mehr zu nehmen. Das Team um Superstar Neymar hat bereits zehn Punkte Vorsprung auf den Verfolger aus Marseille. 47 Treffer sind mit Abstand der Bestwert der Ligue 1. Kurios: In der vergangenen Saison schossen ganze elf Teams weniger Tore.

Platz Mannschaft Spiele Tore Differenz Punkte 1. Paris Saint-Germain 15 47:10 37 41 2. Olympique Marseille 15 31:18 13 31 3. Olympique Lyon 15 38:17 21 29 4. AS Monaco 15 36:16 20 29 5. FC Nantes 15 14:15 -1 26 6. SM Caen 15 10:14 -4 23 7. HSC Montpellier 15 12:8 4 21 8. Stade Rennes 15 19:19 0 21 9. Amiens SC 15 15:15 0 21 10. Girondins Bordeaux 15 20:20 0 20 11. AS St. Étienne 15 16:23 -7 19 12. FCO Dijon 15 21:25 -4 18 13. ES Troyes 15 16:20 -4 18 14. OGC Nizza 15 17:26 -9 17 15. FC Toulouse 15 14:22 -8 16 16. EA Guingamp 15 14:23 -9 16 17. Racing Straßburg 15 17:26 -9 15 18. OSC Lille 15 14:23 -9 15 19. SCO Angers 15 18:25 -7 14 20. FC Metz 15 5:29 -24 4

Die Torjägerliste der Ligue 1

Edinson Cavani ist mit 18 Treffern der überragende Stürmer der Ligue 1, aber auch Neymar hat bereits 10 Buden auf seinem Konto.