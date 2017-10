Wo kann ich Lyon - Monaco live sehen?

International Sa 13:30 Super-Samstag: LIV-MUN, ATM-FCB & JUV-LAZ CSL Guangzhou Evergrande -

Olympique Lyon gegen AS Monaco: Der Tabellenachte der Ligue 1 empfängt den Tabellenzweiten am 9. Spieltag. Während Lyon punkten muss, um den Anschluss an die internationalen Plätze nicht zu verlieren, könnte Monaco mit einem Sieg vorerst mit Paris-Saint-Germain gleich ziehen. Hier erfahrt ihr alles zum Livestream, Liveticker und den Kadern der beiden Mannschaften.

Nachdem die Monegassen mit vier Siegen aus vier Spielen in die neu Saison starteten, mussten sie sich am vergangenen Spieltag mit dem HSC Montpellier die Punkte teilen. Ihr Star-Stürmer Falcao ist seit Anfang der Saison in Galaform und bereit gegen Lyon weitere Tore zu schießen.

Nachdem Lyon gerade einmal zwei Punkte aus den letzten drei Spielen holte, heißt es für die Mannschaft von Trainer Bruno Genesio nicht den Anschluss an die internationalen Plätze zu verlieren. Seine Mannschaft verbuchte in den acht Absolvierten Liga-Spielen bereits vier Unentschieden. Da kommen ihnen die Formstarken Gegner aus Monaco wohl nicht gerade passend.

Wann spielt Olympique Lyon gegen AS Monaco?

Spiel Olympique Lyon - AS Monaco Datum Freitag, 13. Oktober 2017 Uhrzeit 20.45 Uhr

Wo kann ich Olympique Lyon gegen AS Monaco im Livestream sehen?

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz keine Übertragung Live auf DAZN

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Dienst für Sportevents. Zahlreiche internationale Fußballspiele der Premier League, Primera Divension, Serie A und Ligue 1, sowie US-Sportevents der NBA, NHL, NFL und MLB werden im Livestream übertragen. Starte jetzt deinen kostenlosen Probemonat , danach kostet dich das Angebot 9,99 Euro im Monat.

Das komplette DAZN-Programm der Premier League findet ihr hier

Wo kann ich Olympique Lyon gegen AS Monaco im Liveticker verfolgen?

SPOX bietet wie zu jedem anderen Spiel des 9. Spieltags der Ligue 1 einen LIVETICKER zum Spiel in Lyon an.

Der verfügbare Kader von Olympique Lyon

Position Spieler Olympique Lyon Torhüter Mathieu Gorgelin, Anthony Lopes, Lucas Mocio Abwehrspieler Mouctar Diakhaby,Louis Nganioni, Marcal, Ferland Mendy, Jeremy Morel, Rafael, Kenny Tete, Mapou Yanga-Mbiwa Mittelfeldspieler Houssem Aouar, Jordan Ferri, Clement Grenier, Christopher Martins Pereira, Tanguy NDombele, Lucas Tousart Stürmer Maxwel Cornet, Memphis Depay, Mariano Diaz, Nabil Fekir, Amine Gouiri, Maolida, Bertrand Traore, Myziane Maolida

Verletztungen und Sperren bei Olympique Lyon

Marcelo (Rotsperre)

Pape Cheikh (verstauchter Knöchel)

Der Verfügbare Kader bei AS Monaco

Position Spieler AS Monaco Torhüter Danijel Subasic, Diego Benaglio, Seydou Sy Abwehrspieler Kamil Glik, Jemerson, Terence Kongolo, Andrea Raggi, Jorge, Julien Serrano, Djibril Sidibe, Almamy Toure Mittelfeldspieler Soualiho Meite, Kevin NDoram, Youri Tielemans, Joao Moutinho, Adama Traore Stürmer Thomas Lemar, Keita Balde, Rachid Ghezzal, Rony Lopes, Jordi Mboula, Falcao, Guido Carrillo

Verletzungen und Sperren bei AS Monaco

Loic Badiashile (Schulterverletzung)

Julien Serrano (Sprunggelenksverletzung)

Gabriel Boschilia (Trainingsrückstand)

Stevan Jovetic (Blessur)

Adama Diakhaby (Rückenprobleme)

Fabinho (Gelbsperre)

Vorschau aufs Spiel