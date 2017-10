Kein Selbstläufer für das Spitzenduo

Serie A Hellas Verona -

Benevento Premier League Leicester -

West Bromwich Primera División Las Palmas -

Celta Vigo Serie A Corinthians -

Gremio Ligue 1 Saint-Etienne -

Montpellier Premier League West Ham -

Brighton J1 League Kobe -

Tosu A-League Sydney FC -

Sydney Wanderers Primera División Levante -

Getafe Premier League Chelsea – Watford Premier League Huddersfield -

Man United Primera División Real Betis -

Alaves Ligue 1 Monaco -

Caen Serie A Sampdoria -

Crotone Premier League Southampton -

West Brom Primera División Valencia -

Sevilla 1. HNL Hajduk -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Amiens -

Bordeaux Ligue 1 Angers -

Toulouse Ligue 1 Metz -

Dijon Ligue 1 Nantes -

Guingamp Ligue 1 Rennes -

Lille Premier League Man City -

Burnley (DELAYED) Primera División Barcelona -

Malaga Serie A Neapel -

Inter Primeira Liga Porto -

Pacos de Ferreira Premier League Stoke -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Leicester (DELAYED) Premier League Newcastle -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Villarreal -

Las Palmas Eredivisie PSV – Heracles Serie A Chievo Verona -

Hellas Verona Championship Ipswich -

Norwich CSL Evergrande -

Guizhou Eredivisie Feyenoord -

Ajax Premier League Everton -

Arsenal Ligue 1 Nizza -

Strassburg Serie A Atalanta -

Bologna Serie A Benevento -

Fiorentina Serie A Milan -

Genua Serie A Ferrara -

Sassuolo Serie A FC Turin -

AS Rom Premier League ZSKA Moskau -

Zenit St Petersburg Primera División Celta Vigo -

Atletico Madrid Ligue 1 Troyes -

Lyon Premier League Tottenham -

Liverpool First Division A Anderlecht -

Genk Serie A Udinese -

Juventus Premier League Dynamo Kiew -

Schachtjor Donezk Primera División Leganes -

Bilbao Primera División Real Madrid -

Eibar Serie A Lazio -

Cagliari Ligue 1 Marseille -

PSG Allsvenskan Malmö -

AIK Primera División Real Sociedad -

Espanyol Primera División La Coruna -

Girona Copa del Rey Saragossa -

Valencia Serie A Inter -

Sampdoria League Cup Arsenal -

Norwich League Cup Leicester -

Leeds League Cup Swansea -

Man United League Cup Man City -

Wolves Copa del Rey Murcia -

Barcelona Copa Libertadores River Plate -

Lanus Serie A Atalanta -

Hellas Verona First Division A Genk -

Brügge Serie A Bologna -

Lazio Serie A Cagliari -

Benevento Serie A Chievo -

Milan Serie A Florenz -

FC Turin Serie A Genua -

Neapel Serie A Juventus -

SPAL Serie A AS Rom -

Crotone Serie A Sassuolo -

Udinese Premiership Aberdeen -

Celtic League Cup Chelsea -

Everton League Cup Tottenham -

West Ham Coupe de la Ligue Strasbourg -

Saint-Etienne Copa del Rey Elche -

Atletico Madrid Copa Libertadores Barcelona SC -

Gremio Copa Sudamericana Fluminense -

Flamengo Copa del Rey Fuenlabrada -

Real Madrid Ligue 1 PSG -

Nice Championship Leeds -

Sheff Utd A-League Adelaide Udt – Melbourne City Primera División Alaves -

Valencia Premier League Man Utd -

Tottenham Premiership Hearts -

Rangers 1. HNL Dinamo Zagreb -

Rijeka Premier League Arsenal v

Swansea Premier League Liverpool -

Huddersfield Championship Cardiff -

Millwall Primera División Sevilla -

Leganes Ligue 1 Bordeaux -

Monaco Premier League Bournemouth -

Chelsea Championship Hull -

Nottingham Ligue 1 Caen -

Troyes Ligue 1 Dijon -

Nantes Ligue 1 Guingamp -

Amiens Ligue 1 Montpellier -

Rennes Ligue 1 Strasbourg -

Angers Premier League Arsenal -

Swansea (DELAYED) Primera División Bilbao -

Barcelona Primeira Liga Boavista -

Porto Premier League Watford -

Stoke Premier League West Bromwich – Man City (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

West Ham CSL Hebei -

Guangzhou Evergrande J1 League Kofu -

Kobe Primera División Getafe -

Real Sociedad Eredivisie Vitesse -

Eindhoven Serie A Benevento -

Lazio Championship Birmingham -

Aston Villa Premier League Zenit -

Lok Moskau Premier League Brighton -

Southampton Ligue 1 Lyon -

Metz Serie A Crotone- Florenz Serie A Neapel -

Sassuolo Serie A Sampdoria -

Chievo Serie A SPAL -

Genua Serie A Udinese -

Atalanta Primera División Girona -

Real Madrid Ligue 1 Toulouse -

Saint-Etienne Premier League Leicester -

Everton Primera División Eibar -

Levante Primera División Malaga -

Celta Vigo Ligue 1 Lille -

Marseille Superliga Boca Juniors -

Belgrano

Die Tabellenführer von PSG um Neymar, Mbappe & Co. haben am Sonntag beim Top-Spiel in Marseille eine genauso unangenehme Aufgabe wie Monaco in Caen vor sich. Kann das punktgleiche Verfolgertrio profitieren? Alle weiteren Infos zu den Begegnungen, Livestreams, sowie Liveticker gibts auf SPOX.



Ligue 1 10. Spieltag: Begegnungen, Ergebnisse, LIVESTREAM, Liveticker

Datum, Uhrzeit Begegnungen Livestream Liveticker Fr., 20.10.2017, 20:45 St. Etienne - HSC Montpellier DAZN SPOX Sa., 21.10.2017, 17:00 AS Monaco - SM Caen DAZN SPOX Sa., 21.10.2017, 20:00 SC Amiens - Girondins Bordeaux DAZN SPOX Sa., 21.10.2017, 20:00 Stade Rennes - LOSC Lille DAZN SPOX Sa., 21.10.2017, 20:00 FC Nantes - EA Guingamp DAZN SPOX Sa., 21.10.2017, 20:00 FC Metz - FCO Dijon DAZN SPOX Sa., 21.10.2017, 20:00 SCO Angers - FC Toulouse DAZN SPOX So., 22.10.2017, 15:00 OGC Nizza - RC Straßburg DAZN SPOX So., 22.10.2017, 17:00 ES Troyes AC - Olympique Lyon DAZN SPOX So., 22.10.2017, 21:00 Marseille - Paris Saint-Germain DAZN SPOX

Die aktuelle Tabelle der Ligue 1

Platz Mannschaft Spiele Tore Differenz Puntke 1. Paris Saint-Germain 9 29:6 23 25 2. AS Monaco 9 24:12 12 19 3. AS St. Etienne 9 13:9 4 17 4. Olympique Marseille 9 18:15 3 17 5. FC Nantes 9 7:6 1 17 6. Olympique Lyon 9 20:15 5 16 7. Girondins Bordeaux 9 16:14 2 16 8. SM Caen 9 7:6 1 15 9. EA Guingagmp 9 11:12 -1 13 10. SCO Angers 9 14:11 3 12 11. HSC Montpellier 9 7:6 1 12 12. ES Troyes AC 9 9:9 0 12 13. FC Toulouse 9 10:15 -5 11 14. OGC Nizza 9 12:14 -2 10 15. LOSC Lille 9 7:13 -6 9 16. Stade Rennes 9 11:15 -4 6 17. FCO Dijon 9 11:19 -8 6 18. RC Straßburg 9 9:17 -8 6 19. SC Amiens 9 4:12 -8 6 20. FC Metz 9 4:17 -13 3

Die Top-Torjäger in der Ligue 1