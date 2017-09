Mbappe: "Arsenal war echte Option"

Premier League Sa 13:30 Das Highlight am Samstag: ManCity - Liverpool Copa del Rey Live Saragossa -

Stürmer Kylian Mbappe von Paris St.-Germain glaubt nicht, dass die hohe Preis von 180 Millionen Euro seine Leistung auf dem Platz beeinflussen wird. Der 18-Jährige war am Deadline Day innerhalb der Ligue 1 von der AS Monaco in die französische Hauptstadt gewechselt. Bei seiner Vorstellung bekannte er zudem, dass Arsenal intensivst um ihn warb.

"Arsenal war eine echte Option für mich", bekannte Mbappe. Grund sei in erster Linie die Reoutation von Arsene Wenger gewesen. "Letztlich war PSG aber die Hauptoption." Wenger habe ihn nach dem Treffen gar mit dem jungen Pele verglichen.

"Die Ablöse ist so, wie sie ist. Sie wird mich nicht belasten", sagte Mbappe weiter bei seiner Präsentation im Pariser Prinzenpark. Außerdem erklärte der aus Bondy, welches nur neun Kilometer von Paris entfernt liegt, stammende Youngster, dass er nicht für die Ablöseverhandlungen zuständig und ihm der Preis deshalb egal sei: "Das Geld geht weder in meine Tasche, noch kommt es aus ihr."

Mbappe erklärt seinen Wechsel

Im Mai, so der Franzose weiter, war er sich noch sicher, dass er im Fürstentum bleiben würde. Doch es kamen laut Mbappe verschiedene Gründe zusammen, die ihn letztlich davon überzeugten, nach Paris zu gehen.

Einer davon war sicherlich die Verpflichtung des teuersten Spielers der Welt, Neymar, der bereits zuvor an die Seine wechselte. "Es wird besonders werden, mit ihm zu spielen", freute sich der jüngste Torschütze der französischen Nationalmannschaft seit 54 Jahren. Außerdem war es seiner Meinung nach wichtig für ihn, in die Heimat zurückzukehren, so der Ex-Monegasse.

Mbappes Debüt wird am Freitag erwartet, wenn Unai Emerys Mannschaft in der Ligue 1 auf den FC Metz trifft.