Topspiel in Paris - Monaco weiter in Torlaune?

Am 8. Spieltag der Ligue 1 empfängt Tabellenprimus Paris Saint-Germain den Drittplatzierten aus Bordeaux. Verfolger AS Monaco läutet die Runde bereits am Freitag gegen Lieblingsgegner HSC Montpellier ein (ab 20.45 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER). Hier findet ihr alle wichtigen Infos zum Spieltag, der Tabelle, sowie den Livestreams und Livetickern.

Das Wichtigste zum Spieltag in Kürze

Nach dem ersten Punkteverlust der laufenden Spielzeit erwartet PSG ein echtes Topspiel. Der Drittplatzierte Girondins Bordeaux ist das einzige Team neben dem Tabellenführer, das noch ungeschlagen ist.

Monaco hingegen empfängt Lieblingsgegner Montpellier. Gegen die Südfranzosen verloren die Monegassen zuletzt im Jahr 1995 - eine 0:2-Pleite im Coupe-de-la-Ligue-Viertelfinale.

Im Kellerduell zwischen Dijon FCO und Racing Straßburg treffen die beiden schlechtesten Defensiven der Liga aufeinander.

Die längste Siegesserie hält in Frankreich derzeit der FC Nantes. Die Mannschaft von Claudio Ranieri hat die vergangenen drei Spiele für sich entschieden und empfängt nun das Tabellenschlusslicht aus Metz.

7. Spieltag: Termine, Livestreams, Liveticker

Datum/Uhrzeit Heim Gast Livestream Ticker Fr., 29.09., 20.45 Uhr AS Monaco HSC Montpellier DAZN SPOX Sa., 30.09., 17 Uhr Paris Saint-Germain Girondins Bordeaux DAZN SPOX Sa., 30.09., 20 Uhr SC Amiens OSC Lille DAZN SPOX Sa., 30.09., 20 Uhr Dijon FCO Racing Straßburg DAZN SPOX Sa., 30.09., 20 Uhr EA Guingamp FC Toulouse DAZN SPOX Sa., 30.09., 20 Uhr FC Nantes FC Metz DAZN SPOX Sa., 30.09., 20 Uhr Stade Rennes SM Caen DAZN SPOX So., 01.10., 15 Uhr Troyes AC St. Etienne DAZN SPOX So., 01.10. 17 Uhr Angers SCO Olympique Lyon DAZN SPOX So., 01.10., 21 Uhr OGC Nizza Olympique Marseille DAZN SPOX

