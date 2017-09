PSG: Mbappe vor Debüt gegen Metz

Premier League Sa 13:30 Das Highlight am Samstag: ManCity - Liverpool Copa do Brasil Flamengo -

Am 5. Spieltag der Ligue 1 steht Kylian Mbappe vor seinem Debüt bei Paris Saint-Germain. PSG gastiert am Freitag beim noch sieglosen Tabellenschlusslicht FC Metz (ab 20.45 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER). AS Monaco hat ebenfalls eine Pflichtaufgabe vor der Brust und trifft auf den formschwachen OGC Nizza. SPOX gibt euch alle wichtigen Infos zum Spieltag, Livestreams und den Spielplan der Ligue 1.

Das Wichtigste zum Spieltag in Kürze

Paris Saint-Germain befindet sich in einer bärenstarken Frühform: 14 Treffer, zwei Gegentore und eine perfekte Punkteausbeute stehen sinnbildlich für den gelungenen Saisonstart. Gegen das noch punktlose Tabellenschlusslicht FC Metz stößt am Freitag zudem der frisch vom Ligakonkurrenten Monaco verpflichtete Kylian Mbappe hinzu. Angel Di Maria fehlt PSG wohl mehrere Wochen. Julian Draxler wird angesichts seiner bisher sehr begrenzten Spielzeit vermutlich nicht von Anfang an spielen.

AS Monaco will den Anschluss an PSG nicht verlieren und weiter im Gleichschritt an der Tabellenspitze marschieren. Genau wie PSG haben die Monegassen bisher noch keinen Punkt abgegeben und stellen mit Radamel Falcao zudem den gefährlichsten Knipser der Liga. Am Samstag wartet mit dem OGC Nizza eine machbare Aufgabe, befindet sich der Tabellendritte der letzten Saison nach fünf Niederlagen aus sechs Pflichtspielen in einem echten Formtief.

Das wohl spannendste Duell des Spieltags findet am Sonntag in Saint-Etienne statt, wenn SCO Angers (7.) auf AS (3.) im Stade Geoffroy-Guichard aufeinandertreffen.

Vorstellung von Kylian Mbappe bei PSG: Der Vater schnappt über © getty 1/13 Am Anfang war nur die Mütze: An diesem Mittwoch wurde Kylian Mbappe im Pariser Prinzenpark der Öffentlichkeit vorgestellt. Leihweise kommt der 18-Jährige von AS Monaco zu PSG, im nächsten Jahr würden dann 180 Millionen Euro fällig © getty 2/13 Die übliche Warterei gab's natürlich auch, dann aber erschien Mbappe im feinen Zwirn. Die Kameras immer schön drauf... © getty 3/13 Mit von der Partie auf dem Podium war wie schon bei der Neymar-Vorstellung auch PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi. Der kann bestimmt gute Witze erzählen © getty 4/13 Wie jeder weiß, hat Mbappe schon von Kindesbeinen an in PSG-Bettwäsche geschlafen. Um diese These zu stützen, wurden Bilder aus Mbappes Jugend eingeblendet, als ihn irgendjemand einmal vor einem PSG-Logo fotografierte © getty 5/13 Nach den Statements gegenüber der Presse ging es dann hinaus auf den Rasen des Parc des Princes. Was wir somit wissen: Mbappe trägt in Paris die Nummer 29 © getty 6/13 Vadder Wilfried dreht vor Begeisterung beinahe durch, Bruder Ethan trägt wohl die Haare von Kylian mit auf © getty 7/13 Familienfoto! Vadder Mbappe schnappt fast über © getty 8/13 Und noch schnell einen Schal in die Hand gedrückt. "Das hier ist Paris", teilt Mbappe allen Anwesenden mit © getty 9/13 Hier scheint Mbappe endlich einmal etwas Euphorie von Wilfried abbekommen zu haben © getty 10/13 Der Beweis: Mbappes Mutter Fayza war auch da, hat sich aber bis auf diese Ausnahme vor den Kameras gedrückt © getty 11/13 Mbappe bahnt sich den Weg durch die Menge, die reichlich elektronische Geräte mitgebracht hat © getty 12/13 Und dann ging es gleich mal auf den Platz. Ganz ohne Vadder. Dafür blickt Neymar kritisch drein ... ob die beiden sich verstehen werden? © getty 13/13 Na klaaaar

5. Spieltag, Ligue 1: Livestream, Termine, Anstoßzeiten

Datum/Uhrzeit Heim Gast Livestream Ticker Fr., 08.09., 19.00 Uhr OSC Lille Girondins Bordeaux DAZN SPOX Fr., 08.09., 20.45 Uhr FC Metz Paris Saint-Germain DAZN SPOX Sa., 09.09., 17.00 Uhr OGC Nizza AS Monaco DAZN SPOX Sa., 09.09., 20.00 Uhr Strasbourg SC Amiens DAZN SPOX Sa., 09.09., 20.00 Uhr Montpellier FC Nantes DAZN SPOX Sa., 09.09., 20.00 Uhr SM Caen FCO Dijon DAZN SPOX Sa., 09.09., 20.00 Uhr ES Troyes Toulouse DAZN SPOX So., 10.09., 15.00 Uhr AS St. Etienne SCO Angers DAZN SPOX So., 10.09., 17.00 Uhr Olymp. Lyon Guingamp DAZN SPOX So., 10.09., 21.00 Uhr Olymp. Marseille Rennes DAZN SPOX

Die Tabelle der Ligue 1 vor dem 5. Spieltag

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Paris Saint-Germain 4 14:2 12 12 2. AS Monaco 4 14:4 10 12 3. AS St. Étienne 4 5:3 2 9 4. Olympique Lyon 4 9:4 5 8 5. Girondins Bordeaux 4 9:6 3 8 6. Olympique Marseille 4 6:7 -1 7 7. SCO Angers 4 6:4 2 6 8. SM Caen 4 3:2 1 6 9. EA Guingamp 4 5:6 -1 6 10. FC Toulouse 4 8:11 -3 6 11. ES Troyes 4 4:5 -1 4 12. HSC Montpellier 4 3:4 -1 4 13. OSC Lille 4 4:6 -2 4 14. Racing Straßburg 4 4:7 -3 4 15. FC Nantes 4 1:4 -3 4 16. FCO Dijon 4 5:10 -5 4 17. OGC Nizza 4 3:6 -3 3 18. Amiens SC 4 3:7 -4 3 19. Stade Rennes 4 6:8 -2 2 20. FC Metz 4 1:7 -6 0

