"Das Gefühl ist wunderbar"

Boxen So 27 Aug Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! Copa Libertadores River Plate -

Guarani J1 League Shimizu -

Cerezo Osaka J1 League Kobe -

Kashima CSL Guangzhou R&F -

Jiangsu Premier League Jekaterinburg -

Zenit League Cup Colchester -

Aston Villa League Cup Leeds -

Port Vale Copa Libertadores Gremio -

Godoy Cruz CSL Hebei CFFC -

Shanghai SIPG League Cup Bury -

Sunderland Club Friendlies Sevilla -

AS Rom Copa Libertadores Botafogo -

Nacional Ligue 1 Nizza -

Troyes First Division A Zulte Waregem -

Club Brügge Premier League Arsenal -

Leicester Premiership Partick Thistle -

Celtic Premier League Watford -

Liverpool CSL Shandong -

Shanghai Shenhua Premier League Crystal Palace -

Huddersfield Championship Brentford -

Notthingham Premier League ZSKA Moskau -

Spartak Moskau Ligue 1 Nantes -

Marseille Premier League Brighton -

Man City Championship Middlesbrough -

Sheffield Utd Ligue 1 Amiens -

Angers Ligue 1 Bordeaux -

Metz Ligue 1 Caen -

Saint-Etienne Premier League Chelsea -

Burnley (Delayed) Eredivisie Heracles -

Ajax Premier League Everton -

Stoke (DELAYED) Premier League West Brom -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Southampton -

Swansea (DELAYED) J1 League Tokyo -

Kobe J1 League Kawasaki -

Kashima CSL Jiangsu -

Tianjin Eredivisie Feyenoord -

Twente Premier League Newcastle -

Tottenham Club Friendlies Zwickau -

Dortmund Ligue 1 Dijon -

Monaco Premier League Man United -

West Ham Allsvenskan Norrköping -

Djurgården First Division A Charleroi -

Anderlecht Superliga AGF -

Odense Super Cup Juventus -

Lazio Ligue 1 Guingamp -

PSG Primeira Liga Tondela -

Porto Super Cup Barcelona -

Real Madrid Primeira Liga Chaves -

Benfica Super Cup Real Madrid -

Barcelona Primera División Leganes -

Alaves First Division A Lüttich -

Zulte Waregem Championship Burton Albion -

Birmingham Primera División Valencia -

Las Palmas J1 League Gamba -

Kashiwa Championship Sheffield Utd -

Barnsley Premier League Swansea -

Man United Premiership Kilmarnock -

Celtic Premier League Liverpool -

Crystal Palace Premier League Spartak Moskau -

Lok Moskau Serie A Juventus -

Cagliari Premier League Stoke -

Arsenal Championship Sunderland -

Leeds Primera División Girona -

Atletico Madrid Premier League Leicester -

Brighton (Delayed) Serie A Hellas Verona -

Napoli Primeira Liga Benfica -

Belenenses Primera División Sevilla -

Espanyol Premier League Bournemouth -

Watford (Delayed) J1 League Kobe -

Yokohama Eredivisie Excelsior -

Feyenoord CSL Guangzhou -

Shandong Luneng Eredivisie Ajax -

Groningen Premier League Huddersfield -

Newcastle Premier League Tottenham -

Chelsea Allsvenskan Göteborg -

BK Häcken Serie A Atalanta -

Roma Primera División Bilbao -

Getafe Primeira Liga Porto -

Moreirense Primera División Barcelona -

Betis Serie A Bologna -

FC Turin Serie A Inter Mailand -

Florenz Serie A Lazio -

Ferrara Serie A Sampdoria -

Benevento Serie A Sassuolo -

Genoa Serie A Udine -

Chievo Primera División Deportivo -

Real Madrid

222-Millionen-Mann Neymarhat sich begeistert über den Empfang bei seinem neuen Klub Paris St. Germain gezeigt. "Das Gefühl ist wunderbar, es ist ein Traum", sagte der 25-jährige Brasilianer.



Besonders habe ihn die Illustration des Eiffelturms in den Vereinsfarben Blau und Rot in der Nacht auf Sonntag fasziniert. "Meine Familie und ich sind von dieser Hommage geblendet. Paris, ich bin aufgeregt", schwärmte Superstar Neymar, der am vergangenen Donnerstag für die Rekordablösesumme von 222 Millionen Euro vom FC Barcelona an die Seine gewechselt war.

Neymar war am vergangenen Samstag am Rande des Spiels gegen den Aufsteiger SC Amiens (2:0) von den Fans im Pariser Prinzenpark mit viel Brimborium empfangen worden. Sein Debüt für den französischen Topklub musste er aber wegen noch fehlender Papiere verschieben.

Nationaltorhüter Kevin Trapp freut sich bereits auf die Zusammenarbeit mit seinen neuen Mannschaftskollegen. "Er ist einer der besten Fußballer in der Welt und wird dem Team vor allem sportlich extrem weiterhelfen", sagte Trapp im Sport1-Interview.

Die schwindelerregende Ablösesumme von Neymar wollte der Ex-Frankfurter nicht per se verurteilen. "Diese Spieler haben eine unglaubliche Qualität und helfen jeder Mannschaft weiter. Qualität hat eben ihren Preis", meinte Trapp und fügte an: "Ob der am Ende berechtigt ist oder nicht, das bleibt immer ein heiß diskutiertes Thema."