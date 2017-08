Aulas über möglichen Mbappe-Transfer zu PSG

Boxen So 03:00 Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! Premier League So 17:00 Kracher am Sonntag: Liverpool-Arsenal League Cup Sheffield Utd -

Leicester League Cup Cheltenham -

West Ham League Cup Blackburn -

Burnley UEFA Europa League Fenerbahce -

Vardar Skopje Primera División Real Sociedad -

Villarreal Ligue 1 PSG -

St. Etienne Championship Bristol City -

Aston Villa Primera División Betis -

Celta Vigo J1 League Iwata -

Kobe J1 League Cerezo Osaka -

Kashima Premier League Bournemouth -

Manchester City Championship Burton -

Sheffield Wednesday Ligue 1 Nantes -

Lyon Serie A Benevento -

Bologna Serie A Genua -

Juventus Primera División Alaves -

Barcelona Premier League Manchester United -

Leicester Championship Nottingham -

Leeds Ligue 1 Amiens -

Nizza Ligue 1 Bordeaux -

Troyes Ligue 1 Caen -

Metz Ligue 1 Dijon -

Montpellier Ligue 1 Toulouse -

Rennes Primera División Levante -

La Coruna Primera División Girona -

Malaga Premier League Huddersfield -

Southampton (Delayed) Serie A AS Rom -

Inter Mailand Primeira Liga Rio Ave -

Benfica Premier League Newcastle -

West Ham Premier League Crystal palace -

Swansea Eredivisie Feyenoord -

Willem II Eredivisie Venlo -

Ajax Premier League Chelsea -

Everton Ligue 1 Guingamp -

Strasbourg Premiership Ross County -

Rangers Ligue 1 Angers -

Lille Premier League Liverpool -

Arsenal Allsvenskan Malmö -

Göteborg First Division A Gent -

Anderlecht Serie A Turin -

Sassuolo Primera División Espanyol -

Leganes Premier League Zenit -

Rostow Serie A Chievo Verona -

Lazio Serie A Crotone -

Hellas Verona Serie A Florenz -

Genua Serie A AC Mailand- Cagliari Serie A Neapel -

Atalanta Serie A Spal -

Udinese Ligue 1 Monaco -

Marseille Primeira Liga Braga -

Porto Primera División Real Madrid -

Valencia WC Qualification South America Venezuela -

Colombia WC Qualification South America Chile -

Paraguay WC Qualification South America Uruguay -

Argentinien WC Qualification South America Brasilien -

Ecuador WC Qualification South America Peru -

Bolivien WC Qualification Europe Dänemark -

Polen WC Qualification Europe Slowakei -

Slowenien WC Qualification Europe Tschechien -

Deutschland WC Qualification Europe Georgien -

Irland WC Qualification Europe Serbien -

Moldawien WC Qualification Europe Isreal -

Mazedonien WC Qualification Europe Färöer Inseln -

Andorra WC Qualification Europe Weißrussland -

Schweden WC Qualification Europe Estland -

Zypern WC Qualification Europe Griechenland -

Belgien

Die Gerüchte um einen Transfer von Monacos Stürmer Kylian Mbappe zu Paris Saint-Germain halten sich hartnäckig. Für ihn wäre wohl erneut eine Ablöse im neunstelligen Bereich fällig. Bei Olympique Lyons Präsidenten Jean-Michel Aulas stößt dieser mögliche Wechsel auf wenig Verständnis.

"Nachdem wir das Spiel am Sonntagabend von PSG (6:2 gegen Toulouse, Anm. d. Red.) gesehen haben, ist ein Mbappe-Transfer notwendig? Ist es nützlich für den Wettbewerb und die ökonomische Entwicklung des Fußballs?", fragte Aulas im Gespräch mit RMC. "Wenn das Gleichgewicht bei den Investoren nicht mehr stimmt, könnte man riskieren, dass man den großartigen Fußball von PSG bald nicht mehr sehen wird."

Dabei hat der OL-Chef eine schlimme Vorahnung: "Ich befürchte, dass wir vor einer Show stehen, bei der PSG seine Muskeln spielen lassen will. Das ist nicht nützlich. Würde ein Mbappe etwa PSG noch stärker machen? Wenn du mit so viel Geld die besten Spieler in ein Team steckst, dann hast du keinen Wettbewerb mehr."

Das Team von Aulas startete, wie PSG, ebenfalls gut in die Saison: Nach drei Spieltagen fuhr OL bereits drei Siege ein.