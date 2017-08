LFP setzt Ultimatum für Neymar-Transfer

Boxen So 27 Aug Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! Premiership Live Celtic -

Hearts Club Friendlies Live Tottenham -

Juventus Ligue 1 Live Lyon -

Straßburg Ligue 1 Live Metz -

Guingamp Ligue 1 Live Montpellier -

Caen Ligue 1 Live St. Etienne -

Nizza Ligue 1 Live Troyes -

Rennes Serie A Corinthians -

Recife CSL Shanghai SIPG -

Tianjin Quanjian First Division A Gent -

Antwerpen Club Friendlies Hamburger SV -

Espanyol Ligue 1 Lille -

Nantes Allsvenskan Sundsvall -

Östersunds Club Friendlies SC Freiburg -

FC Turin Ligue 1 Angers -

Bordeaux Club Friendlies Brighton -

Atletico Madrid Championship Bolton -

Leeds First Division A Anderlecht -

Oostende Superliga Bröndby -

Kopenhagen 1. HNL Dinamo Zagreb -

Hajduk Split Premier League Zenit -

Spartak Moskau Super Cup Besiktas -

Konyaspor Super Liga Roter Stern -

Cukaricki Club Friendlies Inter Mailand -

Villarreal Serie A Gremio -

Mineiro Ligue 1 Marseille -

Dijon Serie A Ponte Preta -

Vasco Copa Libertadores River Plate -

Guarani J1 League Shimizu -

Osaka J1 League Kobe -

Kashima CSL Guangzhou -

Jiangsu Suning Premier League Ural Yekaterinburg -

Zenit League Cup Colchester -

Aston Villa League Cup Leeds -

Port Vale Copa Libertadores Gremio -

Godoy Cruz CSL Hebei CFFC -

Shanghai SIPG League Cup Bury -

Sunderland Club Friendlies Sevilla -

AS Rom Copa Libertadores Botafogo -

Nacional Ligue 1 Nizza -

Troyes First Division A Zulte Waregem -

Club Brügge Premier League Arsenal -

Leicester Premiership Partick Thistle -

Celtic Premier League Watford -

Liverpool CSL Shandong -

Shanghai Shenhua Premier League Crystal Palace -

Huddersfield Championship Brentford -

Notthingham Premier League ZSKA Moskau -

Spartak Moskau Ligue 1 Nantes -

Marseille Premier League Brighton -

Man City Championship Middlesbrough -

Sheffield Utd Ligue 1 Amiens -

Angers Ligue 1 Bordeaux -

Metz Ligue 1 Caen -

Saint-Etienne Premier League Chelsea -

Burnley (Delayed) Eredivisie Heracles -

Ajax Premier League Everton -

Stoke (DELAYED) Premier League West Brom -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Southampton -

Swansea (DELAYED) J1 League Tokyo -

Kobe J1 League Kawasaki -

Kashima CSL Jiangsu -

Tianjin Eredivisie Feyenoord -

Twente Premier League Newcastle -

Tottenham Club Friendlies Zwickau -

Dortmund Ligue 1 Dijon -

Monaco Premier League Man United -

West Ham Allsvenskan Norrköping -

Djurgården First Division A Charleroi -

Anderlecht Superliga AGF -

Odense Super Cup Juventus -

Lazio Ligue 1 Guingamp -

PSG Primeira Liga Tondela -

Porto Super Cup Barcelona -

Real Madrid Primeira Liga Chaves -

Benfica Super Cup Real Madrid -

Barcelona Primera División Leganes -

Alaves First Division A Lüttich -

Zulte Waregem Championship Burton Albion -

Birmingham Primera División Valencia -

Las Palmas

Der Weltrekordtransfer von Neymar vom FC Barcelona zu Paris St. Germain zieht weiter seine Kreise. Der französische Ligaverband LFP setzte dem spanischen Fußballverband RFEF im Fall um Neymars Spielberechtigung ein Ultimatum.

Sollte das notwendige Transferzertifikat für den 25-Jährigen nicht innerhalb von sieben Tagen in der LFP-Zentrale eingehen, werden die Franzosen den Weltverband FIFA kontaktieren.

"Sie haben sieben Tage, um zu antworten. Wenn der spanische Verband am Ende der sieben Tage das Zertifikat nicht eingereicht hat, wird sich die FIFA der Akten annehmen", sagte LFP-Generaldirektor Didier Quillot am Samstag dem TV-Sender BeIN Sports.

Neymars Wechsel nach Paris für die Rekordsumme von 222 Millionen Euro war am Donnerstag bekannt gegeben worden. Beim Saisonauftakt in der Ligue 1 gegen den Aufsteiger SC Amiens (2:0) stand Neymar noch nicht im Kader, weil das Transferzertifikat nicht bis zum Ablauf der Frist am Freitag um Mitternacht in der LFP-Zentrale eingegangen war.

Durch die Formalie verschiebt sich Neymars Liga-Premiere im PSG-Trikot um mindestens acht Tage. Das zweite Pariser Punktspiel der angebrochenen Saison findet am 13. August (Sonntag) bei EA Guingamp statt.