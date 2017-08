PSG empfängt St. Etienne

Boxen So 03:00 Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! Bundesliga Fr 23:00 Die Highlights des Freitagsspiels Premier League So 17:00 Kracher am Sonntag: Liverpool-Arsenal Primera División Real Sociedad -

Nach dem haushohen 6:2-Sieg gegen den FC Toulouse will Paris-Saint Germain weiter Fahrt aufnehmen. Am 25.08.2017 (20.45 Uhr im LIVETICKER) empfängt Paris die AS St. Etienne, die in dieser Saison noch kein Gegentor zugelassen hat. Hier gibt es alle Infos zu der Begegnung, den Teams und dem Kader. Alle Infos zum 4. Spieltag gibt es hier!

Paris Saint-Germain wirkte im vergangenen Spiel gegen den FC Toulouse wie beflügelt. Ein Grund dafür ist natürlich Neymar, der bisher in zwei Spielen mit drei Toren und drei Assists durchaus zu glänzen wusste.

Doch auch St. Etienne befindet sich in einer starken Phase. Der Tabellendritte gewann bislang alle drei Partien, ohne einen Gegentreffer zu kassieren. Trotz der Außenseiterrolle von Saint-Etienne könnte sich die Begegnung zu einer spannenden Partie entwickeln.

Spiel Paris Saint-Germain - AS St. Etienne Datum Samstag, 25. August 2017 Uhrzeit 20.45 Uhr

TV-Sender & Livestream für Paris Saint-Germain - AS St. Etienne

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz keine Übertragung DAZN

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Multisport-Streaming-Dienst, der etliche Sportevents live und auf Abruf anbietet. Hier kann man sich registrieren und das komplette DAZN-Programm gibt es hier.

Wo finde ich einen Liveticker für PSG gegen St. Etienne?

Außerdem gibt es neben dem Livestream auf DAZN einen kostenlosen LIVETICKER auf SPOX.

Paris Saint-Germain: Aufstellung, verfügbarer Kader und Team-News

Position Spieler Paris Saint-Germain Torhüter Areola, Trapp, Descamps Abwehrspieler Alves, Marquinhos, Aurier, Yuri, Thiago Silva, Kimpembe, Kurzawa, Meunier Mittelfeldspieler Ben Arfa, Callegari, Di Maria, Draxler, Krychowiak, Lo Celso, Motta, Nkunku, Pastore, Rabiot, Mocas Moura, Verratti Stürmer Cavani, Neymar, Edouard, Guedes

AS St. Etienne: Aufstellung, verfügbarer Kader und Team-News

Position Spieler vom St. Etienne Torhüter Maisonnial, Moulin, Ruffier Abwehrspieler Gabriel Silva, Janko, Katranis, Lacroix, M'Bengue, Perrin, Pierre-Gabriel, F. Pogba, Theophile Catherine Mittelfeldspieler Hernani, Dabo, Diousse, Maiga, Pajot, Kenny Rocha Santos, Selnaes, Souici Stürmer Bamba, Beric, Diony, Hamouma, Monnet-Paquet, Saint-Louis, Tannane, Soderlund

Verletzungen und Sperren bei Paris Saint-Germain und St. Etienne

Beide Vereine haben keine verletzten oder gesperrten Spieler und können somit ihr komplettes Kontingent ausschöpfen.

Fakten und Vorschau vor dem Spiel zwischen PSG und AS St. Etienne