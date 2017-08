Alle Infos zur Ligue-1-Saison 2017/18

Boxen So 27 Aug Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! Ligue 1 Live Pressekonferenz Neymar in Paris First Division A Lüttich -

Titelverteidiger AS Monaco eröffnet am 4.8.2017 die Saison 2017/18 der Ligue 1. Der Meister startet zuhause gegen den FC Toulouse. Am Tag darauf trifft Neymar mit seinem neuen Verein Paris Saint-Germain auf Amiens SC. Hier findest Du alle wichtigen Daten, den Spielplan und Infos zum Livestream auf DAZN.

Wann startet die Ligue-1-Saison 2017/18?

Der erste Spieltag der Saison 2017/18 findet vom 4. bis zum 6. August 2017 statt. Dabei startet der Titelverteidiger aus Monaco zuhause gegen Toulouse FC. Am 5.8.2017 müssen der Tabellenzweite und -dritte der vergangenen Saison ran: Neymars neuer Verein Paris Saint-Germain trifft auf Amiens SC und OGC Nice spielt auswärts bei der AS Saint-Etienne.

Der 1. Spieltag der Ligue 1 im Überblick

Datum Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam 04. August 20.45 Uhr AS Monaco Toulouse FC 05. August 17 Uhr Paris Saint-Germain Amiens SC 05. August 20 Uhr AS Saint-Etienne OGC Nice 05. August 20 Uhr ESTAC Troyes Stade Rennes 05. August 20 Uhr FC Metz EA Guingamp 05. August 20 Uhr Montpellier HSC SM Caen 05. August 20 Uhr Olympique Lyon RC Strassbourg 06. August 15 Uhr Lille OSC FC Nantes 06. August 17 Uhr Angers SCO Girondins Bordeaux 06. August 21 Uhr Olympique Marseille Dijon FCO

Der 2. Spieltag der Ligue 1 im Überblick

Datum Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam 11. August 19 Uhr OGC Nice ESTAC Troyes 11. August 20.45 Uhr Stade Rennes Olympique Lyon 12. August 17 Uhr FC Nantes Olympique Marseille 12. August 20 Uhr Toulouse FC Montpellier HSC 12. August 20 Uhr Girondins Bordeaux FC Metz 12. August 20 Uhr Amiens SC Angers SCO 12. August 20 Uhr SM Caen AS Saint-Etienne 13. August 15 Uhr RC Strasbourg Lille OSC 13. August 17 Uhr Dijon FCO AS Monaco 13. August 21 Uhr EA Guingamp Paris Saint-Germain

Was sind die Highlights der Ligue 1?

Neymar-Debüt in der Ligue 1: Bereits am ersten Spieltag der Ligue 1 könnte Neymar sein Ligue-1-Debüt für Paris Saint-Germain feiern. Der Verein aus der französischen Hauptstadt spielt daheim gegen Amiens SC.

Meister gegen Vizemeister: Das Highlight des 14. Spieltags ist das Aufeinandertreffen zwischen AS Monaco und Paris Saint-Germain. Die Monegassen empfangen am 26.11.2017 Paris Saint-Germain im Stade Louis II.

Neymar wechselt in die Ligue 1

Neymars Wechsel vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain wurde offiziell bestätigt. Die Ablösesumme für den Brasilianer beträgt 222 Millionen Euro. Somit wurden alle finanziellen Grenzen gesprengt und der Weltrekord-Transfer perfekt gemacht. Neymar unterschrieb einen Fünfjahresvertrag und verlässt nach vier Jahren den FC Barcelona. Alle Infos dazu findet ihr hier.

© getty

Wer sind die größten Stars der Ligue 1 2017/18?

Neymar (Paris Saint-Germain)

Kylian Mbappe (AS Monaco)

Edinson Cavani (Paris Saint-Germain)

Marco Verratti (Paris Saint-Germain)

Angel Di Maria (Paris Saint-Germain)

Julian Draxler (Paris Saint-Germain)

Welche Deutschen spielen in der Ligue 1?

Diego Contento (Girondins Bordeuax)

Kevin Trapp (Paris Saint-Germain)

Julian Draxler (Paris Saint-Germain)

Die Ligue 1 2017/18 im Livestream bei DAZN

In Deutschland kann die Ligue 1 online live verfolgt werden. Der Streamingdienst DAZN überträgt alle Spieler der ersten französischen Liga live. Zudem können alle Spiele auch zeitversetzt im Re-Live angesehen werden.

DAZN kostet 9,99 Euro im Monat und zeigt u.a. auch Partien der englischen Premier League, der Serie A und der Primera Division. Der Livestream kann darüber hinaus in einem Gratismonat getestet werden. Zudem können die Spiele der Ligue 1 auch bei uns im LIVETICKER verfolgt werden.