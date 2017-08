PSG bei Guingamp gefordert

Boxen So 27 Aug Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! Premier League Dynamo Kiew -

Nach dem 2:0-Auftaktsieg gegen Amiens will Paris St.-Germain auch am zweiten Spieltag drei Punkte einfahren. Feiert Superstar Neymar sein PSG-Debüt bei EA Guingamp? Und was ist mit Julian Draxler und Kevin Trapp? Hier gibt es alle Infos zu der Partie, den Mannschaften sowie dem Liveticker, dem Livestream und der Übertragung: Das Spiel wird live auf DAZN übertragen.

Wann und wo findet die Partie Guingamp gegen Paris St.-Germain statt?

Guingamp und PSG bestreiten ihr zweites Saisonspiel in der Ligue 1 2017/18 am Sonntagabend. Anpfiff ist am 13. August um 21 Uhr. Gespielt wird im 18.120 Zuschauer fassenden Stade Municipal de Roudourou.

Wo kann ich Guingamp gegen PSG im Livestream verfolgen?

In Deutschland und Österreich kann die Partie auf dem Streaming-Portal DAZN live verfolgt werden. DAZN kann für 9,99 Euro im Monat gebucht werden, der erste Monat ist dabei gratis. Außerdem kann das Abo jederzeit zum Ende des Monats gekündigt werden.

Wo kann ich Guingamp gegen PSG im Liveticker verfolgen?

SPOX bietet zum Spiel einen Liveticker an. Ab rund 30 Minuten vor Spielbeginn können dort alle wichtigen Informationen inklusive Live-Updates abgerufen werden.

Wie verlief der erste Spieltag für die beiden Mannschaften?

EA Guingamp feierte einen erfolgreichen Start in die neue Spielzeit. Beim FC Metz gewann die Mannschaft von Trainer Antoine Komboure mit 3:1. Die Tore für Guingamp erzielten Jimmy Briand, Ludovic Blas und Mustapha Diallo.

feierte einen erfolgreichen Start in die neue Spielzeit. Beim FC Metz gewann die Mannschaft von Trainer Antoine Komboure mit 3:1. Die Tore für Guingamp erzielten Jimmy Briand, Ludovic Blas und Mustapha Diallo. PSG startete mit einem Sieg in die neue Saison. Gegen den SC Amiens gewannen die Hauptstädter mit 2:0. Die Tore für Paris erzielten Edinson Cavani und Javier Pastore.

Die Tabelle der Ligue 1 nach dem ersten Spieltag

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Olympique Lyon 1 4:0 4 3 2. Olympique Marseille 1 3:0 3 3 2. OSC Lille 1 3:0 3 3 4. EA Guingamp 1 3:1 2 3 5. Paris Saint-Germain 1 2:0 2 3 6. AS Monaco 1 3:2 1 3 7. AS St. Étienne 1 1:0 1 3 7. HSC Montpellier 1 1:0 1 3 9. SCO Angers 1 2:2 0 1 9. Girondins Bordeaux 1 2:2 0 1 11. Stade Rennes 1 1:1 0 1 11. ES Troyes 1 1:1 0 1 13. FC Toulouse 1 2:3 -1 0 14. OGC Nizza 1 0:1 -1 0 14. SM Caen 1 0:1 -1 0 16. FC Metz 1 1:3 -2 0 17. Amiens SC 1 0:2 -2 0 18. FC Nantes 1 0:3 -3 0 18. FCO Dijon 1 0:3 -3 0 20. Racing Straßburg 1 0:4 -4 0

Feiert Neymar sein Debüt für PSG?

Ob Neymar sein erstes Spiel für PSG bestreitet, ist bislang noch offen. Auch eine Woche nach dem Wechsel fehlte noch die Bestätigung des spanischen Verbandes LPP und somit die Spielerlaubnis für die Ligue 1. Die Frist endete am Donnerstag (10. August) um Mitternacht. Bald sollte also bekannt werden, ob der Brasilianer gegen Guingamp sein Debüt für Paris geben darf.

Spielen Julian Draxler und Kevin Trapp?

Julian Draxler und Kevin Trapp starteten mit einem Rückstand in die Vorbereitung, da beide aufgrund des Confed-Cups später ins Training von PSG zurückkehrten. Trapp verlor so seinen Stammplatz im Tor an Alphonse Areola, der im ersten Spiel zwischen den Pfosten stand und wohl auch gegen Guingamp das Tor hüten wird.

Julian Draxler stieg sogar noch später in die Vorbereitung ein, nämlich in der Woche vor dem ersten Punktspiel. Somit hat der Deutsche erst zwei Trainingswochen absolviert und wird wohl, selbst wenn Neymar nicht spielberechtigt sein sollte, maximal auf der Bank sitzen.

Welche Spieler fallen aus?

Bei beiden Teams sind alle Spieler fit, die Trainer können also aus dem Vollen schöpfen. Einzig hinter Neymar steht bezüglich der Spielerlaubnis ein Fragezeichen.

Wie endeten die vergangenen Duelle zwischen Guingamp und PSG?

Seit vier Jahren spielt Guingamp wieder in der Ligue 1. Seitdem gab es gegen PSG nur selten Zählbares. Zwei Siege und ein Unentschieden stehen fünf Niederlagen gegenüber. Zudem gab es ein Duell in einem Pokalwettbewerb.

Saison Wettbewerb Heim Auswärts Ergebnis 2016/17 Ligue 1 Paris St.-Germain EA Guingamp 4:0 (0:0) 2016/17 Ligue 1 EA Guingamp Paris St.-Germain 2:1 (0:0) 2015/16 Ligue 1 EA Guingamp Paris St.-Germain 0:2 (0:0) 2015/16 Ligue 1 Paris St.-Germain EA Guingamp 3:0 (1:0) 2014/15 Ligue 1 Paris St.-Germain EA Guingamp 6:0 (2:0) 2014/15 Ligue 1 EA Guingamp Paris St.-Germain 1:0 (0:0) 2014/15 Trophee des Champions Paris St.-Germain EA Guingamp 2:0 (2:0) 2013/14 Ligue 1 EA Guingamp Paris St.-Germain 1:1 (0:0) 2013/14 Ligue 1 Paris St.-Germain EA Guingamp 2:0 (0:0)

Die Gesamtbilanz zwischen Guingamp und PSG