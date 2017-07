Caen droht Karamoh mit Suspendierung

Erlebe

In Frankreich wird Yann Karamoh bereits mit Super-Durchstarter Kylian Mbappe verglichen. Selbstverständlich, dass sich etliche Wechselgerüchte um den Offensivmann von SM Caen ranken.

Medienberichten zufolge haben der FC Arsenal sowie AS Saint-Etienne und RB Leipzig großes Interesse an einer Verpflichtung des 18-Jährigen. Karamoh strebt nach Goal-Informationen allerdings an, den Klub erst in der Winterpause zu verlassen, da dann sein Vertrag bei Caen ausläuft und somit ein ablösefreier Transfer möglich wäre.

Der französische Erstligist will seinen Rohdiamanten allerdings noch im Sommer loswerden, um noch Geld einzusacken.

Karamohs Anwalt soll bereits eine Übereinkunft mit Saint-Etienne und Leipzig getroffen haben, wobei die letztliche Wahl des neuen Arbeitgebers beim Spieler liegt. Caen hingegen soll ein Angebot eines unbekannten Klubs für Karamoh angenommen haben, damit der Angreifer noch in diesem Sommer wechselt und somit eine Ablösesumme in die Kassen der Nordfranzosen spült

Die hatten ihrem Youngster bereits mit einem Platz auf der Tribüne gedroht haben, falls er auf der Erfüllung seines Arbeitspapieres beharrt. Der Grund, warum Karamohs Rechtsbeistand einen Wechsel im Winter forciert, ist ebenfalls nachvollziehbar: Er selbst würde nur dann einen enormen Bonus einstreichen.

Karamoh kam in der abgelaufenen Spielzeit 36-mal für Caen zum Einsatz. Am Ende standen fünf Treffer sowie vier Vorlagen für ihn zu Buche.