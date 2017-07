Neues Duo für Lille

Erlebe

deinen Sport

live Club Friendlies Sa 21:00 Seattle Sounders -

Frankfurt Serie A Sa 23:00 Vasco Da Gama -

Flamengo CSL So 09:30 Changchun -

Shanghai SIPG J1 League So 11:30 Urawa -

Niigata Allsvenskan So 15:00 Norrköping -

Elfsborg Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Palmeiras Serie A Mo 00:00 Santos -

Sao Paulo Copa Sudamericana Mi 00:15 Huracan -

Libertad Club Friendlies Mi 20:30 Sporting -

Fenerbahce Club Friendlies Mi 20:45 Tranmere Rovers -

Liverpool Serie A Do 02:45 Palmeiras -

Corinthians UEFA Europa League Do 19:00 Östersund -

Galatasaray Serie A Fr 00:30 Flamengo -

Gremio Copa Sudamericana Fr 02:45 Deportivo Cali -

Junior Club Friendlies Fr 20:30 Wigan -

Liverpool CSL Sa 13:35 Guangzhou Evergrande -

Shandong Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Sirius Club Friendlies Sa 16:00 Wiesbaden -

Mainz Club Friendlies Sa 19:00 Erfurt -

Hertha Super Cup Sa 20:00 Shakhtar Donezk -

Dynamo Kiew Club Friendlies Sa 21:00 Marseille -

Fenerbahce Serie A So 00:00 Corinthians -

Paranaense Premier League So 10:00 Khabarovsk -

St. Petersburg CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Shanghai Shenhua Club Friendlies So 15:30 Jena -

Hertha Superliga So 18:00 Brøndby -

Midtjylland Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Flamengo Serie A Mo 00:00 Curitiba -

Fluminense Club Friendlies Mo 20:00 Fenerbahce -

Bilbao International Champions Cup Di 13:20 AC Mailand -

Dortmund Premier League Di 18:30 Dinamo Moskau -

Spartak Moskau Premier League Asia Trophy Mi 12:00 Leicester -

West Brom Premier League Asia Trophy Mi 14:30 Liverpool -

Crystal Palace Club Friendlies Mi 19:00 Monaco -

Fenerbahce International Champions Cup Do 02:05 AS Rom -

PSG Serie A Do 02:45 Flamengo -

Palmeiras Serie A Fr 02:00 Fluminense -

Cruzeiro International Champions Cup Fr 04:05 Man United -

Man City

Der OSC Lille hat am Samstag die Verpflichtungen von Thiago Mendes und Kevin Malcuit bekanntgegeben. Mendes ist ein defensiver Mittelfeldspieler, der angeblich für rund neun Millionen Euro von Sao Paulo aus Brasilien kommt. Malcuit ist in der Abwehr vielseitig einsetzbar und spielte zuletzt für Lilles Liga-Konkurrenten AS Saint-Etienne.

"Seitdem ich klein bin, war es immer mein Traum, in Europa zu spielen", teilte Mendes auf der Website der Franzosen mit. "Ich will mich individuell und als Teil des Teams entwickeln, mit Marcelo Bielsa, der einen hervorragenden Ruf hat", ergänzte der Brasilianer. Der Argentinier Bielsa hat das Traineramt in Lille nach einer Pause übernommen und gilt als exzellenter Fachmann.

Malcuit überzeugte in der abgelaufenen Saison für Saint-Etienne und stand angeblich auch auf dem Wunschzettel von Manchester United. Auch er freute sich darauf, mit Bielsa zu arbeiten: "Er ist ein toller Trainer, den die ganze Welt kennt. Er weiß, wie man Spieler entwickelt und sie an ihre Grenzen führt", sagte Malcuit.