Kluivert: "Verratti will nach Barcelona"

Erlebe

deinen Sport

live Segunda División Mi 21:00 Teneriffa -

Getafe (Finale Hinspiel) Serie A Do 02:00 Botafogo -

Vasco da Gama Serie A Fr 02:00 Flamengo -

Chapecoense CSL Sa 13:35 Tianjin Teda -

Guangzhou R&F Segunda División Sa 21:00 Getafe -

Teneriffa (Finale Rückspiel) Serie A So 00:00 Santos -

Sport Recife J1 League So 12:00 Tosu -

Urawa CSL So 13:35 Guangzhou -

Hebei Serie A So 21:00 Sao Paulo -

Fluminense Serie A So 21:00 Ponte Preta -

Palmeiras Serie A So 23:30 Bahia -

Flamengo Serie A Mo 00:00 Chapecoense -

Atlético Mineiro J1 League Sa 12:00 Kawasaki -

Kobe CSL Sa 13:35 Jiangsu Suning -

Shanghai SIPG Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Eskilstuna CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Guangzhou Evergrande Serie A So 21:00 Flamengo -

Sao Paulo Serie A Di 01:00 Fluminense -

Chapecoense

Patrick Kluivert, bis vor kurzem Sportdirektor beim französischen Pokalsieger Paris Saint-Germain, hat verraten, dass PSG-Mittelfeldstar Marco Verratti in diesem Sommer zum FC Barcelona wechseln möchte.

Der niederländische Ex-Nationalstürmer Kluivert sagte gemäß La Sexta: "Ich weiß, dass Verratti in Barcelona unterschreiben möchte. Aber PSG wird das nicht erlauben. Es wird sehr kompliziert."

Verratti zählt zu den begehrtesten Spielern Europas. In den vergangenen Wochen wurde er nicht nur mit Barca, sondern auch mit Real Madrid und Bayern München, wo sein Ex-Coach Carlo Ancelotti das Zepter schwingt, in Verbindung gebracht. Die französische L'Equipe hatte bereits vor mehreren Tagen gemeldet, Verratti habe in Paris um seine Freigabe gebeten. Offenbar, um dann in Barcelona anzuheuern.

Der 24-Jährige hatte seinen Vertrag bei PSG erst im vergangenen August bis 2021 verlängert. Auch deshalb glaubt Patrick Kluivert, dass es eine horrende Ablöse braucht, um ihn aus der französischen Hauptstadt loszueisen. "Verratti wird mehr als 100 Millionen Euro kosten", prophezeite er einen Deal in der Größenordnung von Paul Pogbas Wechsel zu Manchester United (105 Millionen Euro Ablöse).