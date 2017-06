Valbuena für 1,5 Millionen Euro zu Fenerbahce

Dienstag, 13.06.2017

Für Lyon hatte der 32-Jährige vergangene Saison in 43 Spielen zehn Tore und acht Vorlagen markiert. Mit dem Traditionsverein vom Bosporus wird der offensive Mittelfeldspieler in der kommenden Spielzeit in der dritten Qualifikationsrunde zur Europa League starten.

Mathieu Valbuena im Steckbrief