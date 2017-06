Mbappe: "Real? Wollten mich mit 14 holen"

Mittwoch, 14.06.2017

"Wir werden mit der Familie darüber nachdenken, was nun passieren wird", sagte der Franzose im Anschluss an das Länderspiel gegen England. "Ich muss einige Angebote aussortieren und auch schauen, was mit dem Klub passiert. Ich stehe unter Vertrag und bin derzeit nicht frei. Wir werden sehen, was geschieht."

Vor allem die Königlichen aus Madrid, wo man die Ablösesumme mithilfe der Verkäufe von Alvaro Morata und James Rodriguez finanzieren will, sollen großes Interesse haben. "Real Madrid? Sie versuchen mich zu holen, seit ich 14 Jahre alt war", so Mbappe weiter.

Der junge Angreifer hatte mit 15 Toren großen Anteil am Meistertitel der Monegassen und spielte vor allem in der Champions League groß auf.

Kylian Mbappe im Steckbrief