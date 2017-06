Batshuayi liebäugelt mit Wechsel in Ligue 1

Freitag, 09.06.2017

Erst zur vergangenen Saison wechselte der belgische Nationalspieler für mehr als 37 Millionen Euro von Olympique Marseille an die Stamford Bridge. Dort konnte er sich aber nicht in die erste Elf von Trainer Antonio Conte spielen. Insgesamt kam er in der Premier League auf insgesamt 20 Einsätze - die meisten davon aber nur für wenige Minuten.

Wegen mangelnder Einsatzzeiten erwägt der Belgier einen Wechsel, um auch für die Weltmeisterschaft 2018 berücksichtigt zu werden. Neben AS Monaco hat auch West Ham United Interesse an einer Verpflichtung des 23-Jährigen.

Eine Rückkehr Ligue 1 wäre für Batshuayi kein ungewohntes Terrain: Vor den Blues stürmte er für Olympique Marseille und erzielte dort in seiner letzten Saison 23 Tore.

Michy Batshuayi im Steckbrief