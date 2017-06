Fabio Capello: Pepe-Wechsel zu PSG ist fix

Mittwoch, 07.06.2017

"Pepe zu PSG? Es ist fix, zu hundert Prozent. Sie haben sich in einem Hotel in Cardiff getroffen", sagte der 70-Jährige bei Sky Sport Italia.

Der portugiesische Nationalspieler hätte gerne um zwei Jahre bei den Königlichen verlängert, doch sie boten ihm nur einen Vertrag für ein Jahr an. Ein Wechsel nach China soll sich zerschlagen haben, da Pepe sonst wohl seinen Platz in der Nationalmannschaft verlieren könnte.

Erlebe die Ligue 1 Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Der 34-jährige Innenverteidiger verbrachte zehn erfolgreiche Jahre in Madrid, in denen er drei Meisterschaften und drei Champions-League-Titel feierte. Am 30. Juni läuft sein Vertrag aus und er kann ablösefrei wechseln.

Pepe im Steckbrief