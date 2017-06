Medien: Monaco findet Mbappe-Ersatz

Erlebe

deinen Sport

live J1 League Sa 12:00 Urawa -

Hiroshima J1 League Sa 12:00 Kawasaki -

Kobe CSL Sa 13:35 Jiangsu Suning -

Shanghai SIPG Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Eskilstuna Serie A Sa 21:00 Palmeiras -

Gremio Serie A So 00:00 Atletico Goianiense -

Santos CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Guangzhou Evergrande Serie A So 21:00 Flamengo -

Sao Paulo Serie A Di 01:00 Fluminense -

Chapecoense J1 League Mi 12:00 Kawasaki -

Urawa J1 League Sa 12:00 Vissel Kobe -

Vegalta Sendai CSL Sa 13:35 Beijing Guoan -

Guangzhou Evergrande Serie A So 00:00 Corinthians -

Ponte Preta J1 League So 11:30 Urawa -

Nigata CSL So 13:35 Tianjin -

Shandong Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Palmeiras Serie A Mo 00:00 Santos -

Sao Paulo Allsvenskan Mo 19:00 Göteborg -

Halmstad Club Friendlies Do 02:00 Sydney -

Arsenal Serie A Fr 00:30 Flamengo -

Gremio

Offenbar hat der AS Monaco einen Ersatz für Kylian Mbappe ins Auge gefasst. Julien Ngoy von Stoke City soll in die Fußstapfen des Franzosen treten, den es zu Real Madrid ziehen könnte.

"Alles ist möglich", gab Florentino Perez kürzlich zu Mbappe an. Der junge Franzose wird von Real Madrids Präsident umworben und könnte noch in diesem Sommer in die spanische Haupstadt kommen, so die AS. Dem Blatt zufolge hat Monaco inzwischen auch Ersatz gefunden.

Demnach steht Ngoy im Fokus. Der Belgier steht derzeit bei Stoke City unter Vertrag und spielt dort in der U23. Er wurde zuletzt auch mit RB Leipzig in Verbindung gebracht und gilt mit 19 Jahren als eines der größten Talente seines Landes. Sein Vertrag läuft am 30. Juni 2017 aus.

Inwiefern Ngoy allerdings direkt in die Fußstapfen von Mbappe treten kann, scheint fraglich. In fünf Einsätzen der Premier League in der letzten Saison verbuchte er 44 Minuten und blieb ohne Torbeteiligung. In elf Spielen der Premier League 2 gelangen ihm dafür sieben Tore.