Monaco bestätigt Transfer von Mboula

Erlebe

deinen Sport

live Segunda División Mi Live Teneriffa -

Getafe (Finale Hinspiel) Serie A Do 02:00 Botafogo -

Vasco da Gama Serie A Fr 02:00 Flamengo -

Chapecoense CSL Sa 13:35 Tianjin Teda -

Guangzhou R&F Segunda División Sa 21:00 Getafe -

Teneriffa (Finale Rückspiel) Serie A So 00:00 Santos -

Sport Recife J1 League So 12:00 Tosu -

Urawa CSL So 13:35 Guangzhou -

Hebei Serie A So 21:00 Sao Paulo -

Fluminense Serie A So 21:00 Ponte Preta -

Palmeiras Serie A So 23:30 Bahia -

Flamengo Serie A Mo 00:00 Chapecoense -

Atlético Mineiro J1 League Sa 12:00 Kawasaki -

Kobe CSL Sa 13:35 Jiangsu Suning -

Shanghai SIPG Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Eskilstuna CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Guangzhou Evergrande Serie A So 21:00 Flamengo -

Sao Paulo Serie A Di 01:00 Fluminense -

Chapecoense

Mit Jordi Mboula kann der französische Meister AS Monacoein weiteres großes Talent in den eigenen Reihen begrüßen. Wie der Verein am Mittwoch verkündete, unterschreibt der aus dem Nachwuchs des FC Barcelona stammende Rechtsaußen bis 2022 im Fürstentum.

Nach Informationen der L'Equipe zahlen die Monegassen für den spanischen U19-Nationalspieler die festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von drei Millionen Euro.

Mit acht Toren in neun Spielen konnte Mboula in der abgelaufenen Saison vor allem in der UEFA Youth League auf sich aufmerksam machen.