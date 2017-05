Benzema: "Phänomenal für sein Alter"

Mittwoch, 17.05.2017

"Was Mbappe in der Ligue 1 und der Champions League gemacht hat, ist außergewöhnlich", so der Franzose gegenüber L'Equipe. "Er ist phänomenal für sein Alter."

"Der letzte Spieler, der zu dieser Zeit schon so gut gewesen ist, war Neymar", so Benzema weiter. "Aber natürlich muss er diese Leistungen konstant aufrechterhalten. Am Anfang kommt der Hype verdammt schnell. Als ich mit 17 Jahren mein Debüt bei Lyon feierte, durfte ich es selbst erleben."

Der erst 18-jährige Mbappe hat beim Überraschungsteam aus Monaco in allen Wettbewerben bereits 25 Treffer erzielt und hatte großen Anteil am Einzug ins Halbfinale der Königsklasse.

