AS Monaco: Radamel Falcao will bleiben

Samstag, 27.05.2017

Der Kolumbianer, der in dieser Saison zu alter Stärke zurückfand und 30 Treffer in 43 Pflichtspielen markierte, wird immer wieder mit einem Transfer nach China in Verbindung gebracht.

Im Rahmen des Formel-1-Qualifyings in Monaco erklärte er aber bei Canal+: "Ich bin wirklich glücklich hier und mein Vertrag läuft noch ein Jahr. Es hängt natürlich auch vom Vorstand ab, aber ich möchte gerne in Monaco bleiben."

Es sieht also tatsächlich schwer nach Falcaos Verbleib aus. Denn Vize-Präsident Vadim Vasilyev hatte am vergangenen Sonntag bestätigt, dass dem Angreifer ein Angebot zur Vertragsverlängerung vorliegt.

