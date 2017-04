Belhanda: Balotelli muss "nichts beweisen"

Samstag, 29.04.2017

Balotelli, der nach einem enttäuschenden Engagement beim FC Liverpool nach Nizza kam, steht aktuell bei 15 Saisontoren. Für Belhanda ist das kein Zufall. Er verriet Goal, dass Balotellis Verpflichtung für den Klub von der Cote d'Azur auch Signalwirkung hatte: "Er ist ein Weltstar, der überall erkannt wird. Wenn also Mario Balotelli zu OGC Nizza wechselt, dann ist das eine große Sache."

Weiter meinte Belhanda über den ehemaligen italienischen Nationalspieler: "Er kann Situationen jederzeit auflösen. Wir haben es in dieser Saison erlebt: Wenn wir uns beim Stand von 1:1 oder 0:0 schwertun, dann macht er sein Tor. Zum Beispiel den Doppelpack gegen Lille."

Auch Belhanda schöpfte vor seinem Wechsel bei Nizza sein Potenzial nicht aus, floppte unter anderem auf Schalke. "Ich kam her, um Fußball zu spielen und Spaß zu haben. Ich muss niemandem etwas beweisen", so der Edeltechniker: "Wir absolvieren eine tolle Saison und sie ist noch nicht vorbei. Ich glaube, bei Mario ist es genauso. Ich glaube nicht, dass er sich steigern wollte. Er hat nichts zu beweisen, sondern brauchte Einsatzzeit und so sollte er auch bewertet werden."

