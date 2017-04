Spielabbruch! Bastia-Anhänger attackieren Lyon

© getty

1/11

SC BASTIA - OLYMPIQUE LYON (abgebrochen): Die Woche der Idioten geht weiter! Auch in Bastia herrschte am Sonntagabend das Chaos: Beim Aufwärmen stürmten Bastia-Anhänger aufs Feld und dabei in die Nähe der Lyon-Profis

/de/sport/diashows/1704/fussball/ausschreitungen-lyon/platzsturm-randale-lyon-bastia.html