PSG: Zwei Auswärtsspiele ohne Fans

Freitag, 07.04.2017

Pariser Fans hatten im Stadion unter anderem Sitze aus ihren Verankerungen gerissen. Der Ligaverband verurteilte das als "Akt des Vandalismus". Zudem muss PSG für den Schaden aufkommen.

Die Sperre betrifft die Auswärtspartien in der Ligue 1 in Angers (14. April) und in Metz vier Tage darauf.

PSG im Überblick