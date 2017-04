Arsenals Lucas Perez auf PSG-Radar

Dienstag, 11.04.2017

Trotz sieben Tore und fünf Vorlagen in seinen neun Startelfeinsätzen erhält Perez unter Trainer Arsene Wenger nicht die gewünschte Spielzeit und ist mit seiner Rolle unzufrieden. Der Angreifer würde es aber gerne in den Kader der spanischen Nationalmannschaft für die WM 2018 in Russland schaffen und strebt somit einen Wechsel an, wenn seine Situation bei den Gunners sich nicht bessern sollte.

Emery gilt schon lange als Bewunderer von Perez und will wohl erneut versuchen, ihn zu verpflichten. Die Londoner überwiesen vor der Saison knapp 20 Millionen Euro an Deportivo La Coruna. Sein Vertrag läuft noch bis 2020.

Lucas Perez im Steckbrief