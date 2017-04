Luftgewehr-Attacke? Toulouse feuert Spieler

Dienstag, 04.04.2017

"Was Odsonne getan hat, ist unzulässig, skandalöses Verhalten. Zum einen wird er nicht wieder für uns spielen und zweitens schicken wir ihn zurück nach Paris. Es ist unaussprechlich", zeigte sich Präsident Olivier Sadran gegenüber dem Radiosender RMC erboßt.

Edouard sei mit einem weiteren Profi unterwegs gewesen. "Er wird auch entlassen", so Sadran.

Nach Goal-Information handelt es sich dabei um Mathieu Cafaro. Edouard selbst gilt in Frankreich als eines der größten Talente. In der U19-Nationalmannschaft erzielte er bislang fünf Tore in 13 Einsätzen. Für Toulouse reichte es in 16 Einsätzen zu einem Treffer.

Odsonne Edouard im Steckbrief