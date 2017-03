Dembele im Aufgebot der Equipe Tricolore

Donnerstag, 16.03.2017

Erstmals in Frankreichs Kader stehen Kylian Mbappé, Benjamin Mendy (AS Monaco) sowie Florian Thauvin (Olympique Marseille). Auf dem Weg zur WM 2018 in Russland führt Frankreich die Quali-Gruppe A nach vier Spielen mit zehn Punkten an.

Ousamne Dembele im Steckbrief