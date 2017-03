Balotelli stand vor Wechsel zum FC Barcelona

Mittwoch, 15.03.2017

Bei RMC sagte der 26-Jährige: "Ich war kurz davor, nach Barcelona zu wechseln. Aber der Klub, bei dem ich damals spielte, wollte mehr Geld."

"Lass uns nicht über Liverpool sprechen"

Balotelli äußerte sich auch zu seinen beiden Gastspielen in der englischen Premier League. An die Zeit bei Manchester City denkt der italienische Angreifer gerne zurück, während er auf Liverpool nicht gut zu sprechen ist.

"Bei Manchester City war es traumhaft, es herrschte dort eine italienische Atmosphere", schwärmte Balotelli. "Aber lass uns nicht über Liverpool sprechen. Da waren eine Mannschaft voller toller Leute und fantastische Fans. Aber die Stadt ..."

"Ich mag es nicht, zu verteidigen"

In Nizza erlebt er eine Saison mit Höhen und Tiefen. Zunächst führte die Elf von Lucien Favre die Tabelle der Ligue 1 mehrere Wochen lang an und Balotelli traf regelmäßig. Dann handelte er sich zwei Rote Karte ein und netzte auch nicht mehr so häufig.

Ihm ist bewusst, dass er sich steigern muss, um Favres anspruchsvollen Stil noch besser umzusetzen: "Er will, dass die Spieler arbeiten, pressen und diese Dinge. Ich mag es nicht, zu verteidigen, aber der moderne Fußball ist so. Man muss die ganze Woche gut arbeiten, um am Wochenende gut zu sein."

Mario Balotelli im Steckbrief