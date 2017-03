Trapp vor Monaco: "Die Trophäe ist das Ziel"

Freitag, 31.03.2017

"Es geht um einen Titel und es wird ein sehr großes Spiel", sagte der deutsche Keeper im Interview mit DAZN. "Sie spielen sehr gut diese Saison. Wir wissen, was wir in diesem Spiel erwarten müssen. Die Trophäe zu gewinnen ist unser Ziel."

"Wir haben bereits zweimal in dieser Saison gegen Monaco gespielt, also wissen wir, was sie können", fügte Trapp an. "Sie sind sehr offensivstark und haben in dieser Spielzeit bereits über 80-Mal getroffen. Das ist beeindruckend. Deshalb wird es ein interessantes Spiel und wir wissen, was wir tun müssen."

Desweiteren äußerte sich der Torwart über seinen Landsmann und Mitspieler Julian Draxler: "Er ist sehr wichtig für PSG. Er hat bereits einige wichtige Tore erzielt. Wir sind glücklich ihn zu haben, denn er macht uns stärker. Er wird auch morgen eine wichtige Rolle spielen, wenn er spielt."

Kevin Trapp im Steckbrief